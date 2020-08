Seel realiza até sábado curso sobre futebol na pandemia em Curuçá

A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) retoma o curso para instrutores de futebol de campo. Voltadas para treinadores de futebol, professores de Educação Física e estudantes, as aulas abordarão o futebol na pandemia de Covid-19. O curso foi iniciado na quinta-feira (27) e prossegue até sábado (29), a partir das 18 h, na Escola Estadual Raimunda Sena da Silva, em Curuçá, município do nordeste paraense.

Medidas e cuidados necessários para a retomada segura das atividades esportivas após a paralisação provocada pela crise mundial de saúde são tratados no curso, ministrado pela equipe do Projeto Gol do Brasil, da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que trabalha com crianças e adolescente de 6 a 17 anos em situação de vulnerabilidade.

“É importante esse momento onde os representantes e profissionais de Educação Física vêm se unindo em prol de uma volta consciente frente a essa nova realidade. Por isso, a importância de orientar para a segurança dos envolvidos com as atividades, sejam elas individuais ou coletivas”, disse Arlindo Silva, secretário de Estado de Esporte e Lazer.Os instrutores do curso abordam temas que envolvem as habilidades de vida e os fundamentos para o futebol de baseFoto: Ascom / Seel

Durante a programação também foram abordados temas que envolvem as habilidades de vida e os fundamentos para o futebol de base, voltado principalmente ao contexto atual, em que atletas de até 17 anos vivem a expectativa pelo retorno de treinos e jogos.

Expectativa – Oriundo da Vila de Araquaim, a 23 km da sede de Curuçá, Thiago Souza, 26 anos, que trabalha na escolinha de base, contou que no primeiro dia de aula sua atenção foi para as 10 habilidades de vida. “Muito interessante aprender a lidar com as pessoas que estão nos treinos, onde muitos se aliviam de alguns problemas pessoais. A expectativa é aprender e compartilhar com todos os nossos alunos. Hoje, estamos com 65 matriculados”, informou Tiago Sousa.

Thiago Souza, que trabalha na escolinha de base na Vila de Araquaim, é um dos participantes do cursoFoto: Ascom / SeelO município de Curuçá foi o quarto no Pará a receber o Projeto do Gol do Brasil. O curso já foi realizado em Água Azul do Norte e Pacajá (no sudeste), e Muaná, no Marajó. A iniciativa capacita profissionais que desejam atuar no futebol como instrutores e proporcionar o desenvolvimento de suas carreiras desde a iniciação até o alto rendimento.

O Projeto Gol do Brasil tem a missão de promover cidadania e educação, por meio do futebol, a crianças e adolescentes. Recentemente, a ação social ganhou a parceria da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), o que ajuda a avaliar os impactos sociais na vida e na comunidade dos participantes do projeto, desde as crianças até os instrutores.

Por Bianca Rodrigues (SEEL)