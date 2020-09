Segunda etapa da Copa Nordeste Pará de Motocross sacudiu Garrafão do Norte

A quentura foi grande na segunda etapa da Copa Nordeste Pará de Motocross, organizada pela Ds Sports. O evento foi durante todo o dia do último domingo, 13, no Ct do Gordo, em Garrafão do Norte, município paraense.

Os pilotos, com sede de acelerar nas pistas, fizeram bonito e levaram fortes emoções ao público. Ao todo, 16 categorias competiram.

Na categoria mirim, o brilhante Jeffersom Junior, número 51, fez bonito e levou o primeiro lugar.

Na MX1 e Nacional Pro deu Diego Hennig, o cavalo da equipe Açaí Vitanat, número 169, no lugar mais alto do pódio. “A corrida foi excelente. A pista também estava excelente. Só tenho a agradecer a minha equipe e ao Ct do Gordo”, disse o piloto.

Edilsom Macedo, número 17, fez bonito na categoria MX Intermediária. O piloto acelerou e ultrapassou os companheiros de pistas até dominar a corrida e levar o primeiro lugar.

Wellington Duarte, número 216, também brilhou. O piloto subiu no lugar mais alto do pódio nas categorias Nacional Open e Nacional Intermediária.

Resultado geral

MX 1

169 Diego Henning

14 Matheus Lopes

51 Jeffersom Barreto

72 Igor Baptista

4 Jhonn Mayk

MX 3

7 Michel Celin

316 Naedson Cunha

28 Josimar Ferreira

177 Alexandre Cabral

534 Vilson Pinto

MX 4

177 Alexandre Cabral

8 Eloilson Celin

534 Vilson Pinto

474 Edilson Cavalcante

11 Leulis Lima

MX 5

69 Jose Humberto

111 Kerly Pessoa

25 Demoval Rezende

665 Pedro Abraão

9 Edno Alves

MX INTER

17 Edilsom Macedo

21 Luiz Ricardo

97 Fabricio Oliveira

5 Gustavo Bezerra

93 Tiago Silva

MX ESTRE

7 Allan Estevam

57 Thiago Araujo

93 Tiago Silva

18 Arthur Gomes

47 Luiz Neto

NAC PRO

169 Diego Henning

14 Matheus Lopes

4 Jhonn Mayk

25 Rodrigo Piana

72 Igor Baptista

NAC OPEN

216 Wellington Duarte

316 Naedson Cunha

7 Michel Celin

28 Josimar Ferreira

11 Leulis Lima

NAC INTER

216 Wellington Duarte

47 Víctor Magalhaes

88 Luiz Furtado

114 Saulo Brito

07 Joao Victor

NAC ESTRE

236 Wilton Jose

777 Ryan Oliveira

21 Thiago Lima

16 Harison Machado

17 Alisson Amorim

INFANTIL

18 Arthur Gomes

12 Arley Fortunato

228 Matheus Henrique

51 Jeffersom Junior

4 Enzo Gabriel

MIRIM

51 Jeffersom Junior

4 Enzo Gabriel

6 Manoel Joaquim

Por: Rosiane Rodrigues