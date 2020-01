Segundo final de semana do pré-carnaval na Cidade Velha conta com apoio de órgãos municipais

A diversão tomou conta da avenida Tamandaré, bairro da Cidade Velha, na tarde do último sábado, 18. Os foliões tomaram conta da via e se divertiram ao som das bandas, que se apresentaram no segundo final de semana do pré-carnaval da capital paraense.

O evento, organizado pela Liga dos Blocos da Cidade Velha (LBCV), com o apoio da Prefeitura de Belém, reuniu diversos brincantes ao redor de um mini trio elétrico, que percorreu parte da avenida Tamandaré, ao som da banda paraense Nosso Tom. A comerciante Socorro Frota, de 60 anos, chegou cedo ao espaço reservado para os foliões e elogiou o acesso ao bloco. “Gostei muito do percurso, chegamos com segurança e a SeMOB auxiliando o trânsito”, destacou.

Apoio – A Prefeitura de Belém mobilizou efetivos da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB), Guarda Municipal de Belém (GMB), Defesa Civil Municipal e Ordem Pública para dar apoio no corredor da folia e no entorno durante todos os finais de semana do pré-carnaval da Cidade Velha. Os órgão atuam conjuntamente, das 13 às 20 horas, aos sábados e domingos da programação de carnaval.

O pré-carnaval da Cidade Velha continua neste domingo, 19, com os blocos Fofó de Belém, de Eloi Iglesias, e Fofó do Lino, a partir das 14 horas, na avenida Almirante Tamandaré, entre as travessas de Breves e Ângelo Custódio, no bairro da Cidade Velha. A programação é gratuita.

Com 20 motocicletas e seis viaturas, a Guarda Municipal deu apoio à segurança do evento. Equipes da GMB ficaram distribuídas nas áreas de acesso à avenida, explicou o inspetor Carlos Lima. “A Guarda Municipal está no apoio interno e nas vias do entorno. A Guarda se preocupa com o bem-estar do cidadão, garantindo a tranquilidade e fazendo o monitoramento preventivo”, ressaltou o inspetor.

Equipes da Defesa Civil deram apoio com socorristas para atender aos brincantes, em caso de necessidade, e realizando o trabalho preventivo para evitar qualquer acidente.

Agito – O recepcionista Luís Moraes, de 27 anos, era só alegria. Vestido com a fantasia do personagem em quadrinhos Batman, o folião faz questão de viver o clima de carnaval e sempre escolhe o bairro da Cidade Velha. “Carnaval é para se divertir com consciência e sem fazer mal a ninguém. Esse é o clima do carnaval”, enfatizou Luís.

Enquanto alguns se divertiam, outros aproveitavam a oportunidade para faturar. O autônomo José Augusto Trindade, de 21 anos, estava confiante no faturamento com a venda de acessórios para o cabelo. “Está dando para tirar um dinheiro, a minha expectativa é que melhore. As meninas estão procurando muito as tiaras de oncinha e diabinha”, brincou.

Texto: Victor Miranda