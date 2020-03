Segup atende mais de 500 denúncias contra estabelecimentos neste último final de semana

Os agentes de segurança do Estado trabalharam ostensivamente durante o último final de semana atendendo mais de 500 denúncias de estabelecimentos que estariam funcionando normalmente, descumprimento o decreto do governo estadual. As denúncias foram feitas ao Centro Integrado de Operações (Ciop), vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), e foram averiguadas pelas forças de segurança, polícias Militar e Civil. Todos os estabelecimentos foram fechados.

“No âmbito da segurança pública estamos fazendo cumprir o decreto do governador, especialmente neste final de semana foram fechados, principalmente, estabelecimentos como bares, restaurantes e casas de shows que estavam funcionando com a participação da população. Os locais foram fechados e as denúncias foram atendidas” – Ualame Machado, secretário de Segurança Pública.

Estão sendo fiscalizados também as vias de acesso tanto rodoviária quanto fluvial, impedindo a circulação e o transporte de pessoas à capital paraense. Agentes de segurança estão mobilizados e realizando inspeção nos portos e rodoviárias.

“Estamos também fiscalizando a entrada e saída do território paraense, para evitar a entrada de ônibus e de passageiros, especialmente os que vêm de ônibus e barcos. Os carros particulares estão transitando normalmente. Essas medidas são importantes para restringir a circulação de pessoas e aglomeração, pois neste momento é muito importante que as pessoas cumpram as recomendações do governo estadual para que possamos conter a proliferação do vírus. Para isso precisamos atuar junto à população, orientando e conscientizando”, ressaltou o secretário.

O Sistema de Segurança do estado está trabalhando em várias frentes de ação para fortalecer e garantir a segurança dos paraense no cumprimento do decreto e na conscientização da população, em combate ao novo Coronavírus.

Grupamento Fluvial

Agentes do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (Gflu), subordinado à Segup, e da Companhia de Polícia Fluvial (Cipflu) também realizaram, no sábado (21), rondas em ilhas próximas à capital paraense, a fim de coibir aglomeração. As rondas ocorrerão diariamente, sendo reforçadas de segunda a sexta-feira, por equipes da Delegacia Fluvial.

Polícia Militar

Rondas nos principais corredores onde há a concentração de bares, casas de shows, boates e similares e atendimentos do CIOp.

Preço abusivo

O consumidor que se deparar com valor abusivo na venda de álcool em gel 70%, máscaras e demais produtos necessários à prevenção, além do número (91) 99230-0151, também pode enviar denúncias pelos canais 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, e pelo 151, do Procon Pará.

Polícia Civil

Portaria 117/2020, publicada na sexta-feira (20), no boletim interno da instituição, que considera o disposto no artigo 14 do Decreto Estadual n° 609/2020, determina a fiscalização diária nos locais por policiais da Diretoria de Polícia Administrativa (DPA), com apoio da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), Delegacia do Consumidor (Decon), Diretoria de Polícia Metropolitana (DPM) e Diretoria de Polícia do Interior (DPI).

Limitação

Os atendimentos presenciais em todas as delegacias do Estado e demais unidades operacionais e administrativas da Polícia Civil foram limitados. Ou seja, estão suspensos os atendimentos presenciais nas delegacias, exceto para casos flagranciais ou conduzidos nos casos de homicídio, latrocínio e remoção de cadáver; lesão corporal; violência doméstica e contra crianças e adolescentes; crimes contra a dignidade sexual, entre os quais o estupro; sequestro e cárcere privado; roubos em geral (subtração cometida com violência ou grave ameaça) e casos que possam ocorrer o aparecimento da prova, mediante prévia análise do delegado de polícia.

O atendimento para emissão de registro de identidade do Posto de Identificação situado na sede do Delegacia Geral foi suspenso. No interior do Estado, o atendimento será reduzido em 50% do volume diário, com exceção para os casos urgentes que impliquem no perecimento de direito ou impedimento de realização de determinado evento, devidamente comprovado e mediante análise.

Operação Patrulha

Viaturas do Departamento de Trânsito do Pará estão percorrendo várias ruas com um alerta sonoro, orientando a população a ficar em casa, a fim de diminuir o risco de contaminação. A ação prioriza pontos onde há concentração de pessoas e veículos, levando orientações de enfrentamento à pandemia.

“População paraense, a luta é de todos nós. Precisamos que voltem às suas casas. A sua participação é fundamental. Estaremos nas ruas garantido a segurança de vocês”, diz um trecho da mensagem sonora emitida pelas viaturas que circulam por ruas da Região Metropolitana de Belém.

“Todas as medidas necessárias estão sendo tomadas. Nossos agentes estão atuando na linha de frente para que a população possa ser orientada e evitem sair de casa. Neste momento nosso papel é de garantir a segurança e os devidos cuidados para que a população paraense possa se manter em casa cuidando dos seus e evitando locais aglomerados e abusos decorrentes desse momento delicado onde todos nós nos encontramos”, finalizou Ualame Machado.

Por Walena Lopes (SEGUP)