Segup auxilia no acesso à mobilidade na praia do Atalaia

Ações integradas entre os órgãos de segurança do Estado auxiliam no acesso dos veranistas à praia do Atalaia, em Salinópolis, nordeste do Estado, neste final de semana, quando a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado (Segup), juntamente com o Corpo de Bombeiros, por meio de solicitação aos órgão municipais, realizaram a raspagem e lavagem da estrada do atalho da Sofia que dá acesso à praia do Atalaia, um dos pontos mais procurados pelos banhistas que frequentam o município.

As ações fazem parte das atividades da segurança pública do estado por maio da operação Independência iniciada no dia 3 e que vai até o dia 8 de setembro. “Nosso papel é o de garantir segurança e tranquilidade a população e para isso é necessário agir na prevenção de acidentes facilitando o acesso aos veículos. Por conta da grande quantidade de areia acumulada, solicitamos o apoio local para a raspagem da área e com isso melhoramos a mobilidade dos veículos evitando que os mesmos atolem e derrapem nas areais”, explicou o coordenador do Centro Integrado de Comando de Salinas, major Alexandre Abreu.

Foto: Ascom / Segup PA

Para o oficial da Marinha do Brasil Matusalém Pereira, que frequenta o município de Salinas com a família nos períodos de feriados prolongados, a iniciativa da segurança pública é muito positiva evitando assim transtornos à população

“Essa iniciativa é muito louvável, pois tendo um ponto central da segurança pública na praia faz com que esse tipo de atitude auxilie a todos que frequentam e precisam de acesso mais seguro para trafegar com os carros sem derrapar ou até mesmo atolar nos montes de areia”, disse.

Movimentação – Neste domingo (6), o feriado da Independência segue com tranquilidade na praia do Atalaia. Na faixa de areia, mais de 500 metros de extensão de bandeirolas formam o balizamento, com o objetivo de ordenar o fluxo de veículos e garantir mobilidade aos banhistas.