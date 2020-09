Segup deflagra operação Independência nos principais balneários do Pará

Com a aproximação do feriado prolongado do dia 7 de setembro, alusivo à independência do Brasil, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) elaborou, de forma integrada com os órgãos do sistema, a Operação Independência. As ações de prevenção e ostensividade iniciarão a partir desta sexta-feira (3), seguirão até a próxima segunda-feira (7), nos balneários mais procurados pelos paraenses, a exemplo das localidades de Cotijuba, Marudá, Crispim, Algodoal, Conceição do Araguaia, Ajuruteua, Abaetetuba, Salvaterra, além de Outeiro, Mosqueiro e Salinópolis que receberão um reforço maior. Ao todo, será empregado um efetivo de mais de mil agentes de segurança pública, em número superior a 120 veículos quatro rodas, 50 motocicletas e, ainda, 12 conjuntos da polícia montada (cavalaria).

Entre as ações que serão realizadas estão a Operação “Saída e retorno da Capital”, com agentes ao longo das vias realizando as ações preventivas e prestando socorro, quando necessário; a operação “Desacelerar”, para impedir o excesso de viaturas nas rodovias; “Lei Seca” para inibir que condutores dirijam sob o efeito de álcool; “Anjo da Guarda” que fiscalizará espaços de festas noturnas com o propósito de não permitir a entrada e permanência de menores de idade no local; além da distribuição de pulseiras de identificação a fim reduzir o número de menores perdidos, e operações que visem dar cumprimento ao funcionamento de bares, casas de shows e similares, bem como atuar nas ocorrências de festas particulares em desacordo com os decretos estadual e municipais vigentes e estar atentos, ainda, a poluição do meio ambiente, sons automotores e poluição sonora.

CIC – Nos distritos de Outeiro, na praia Grande, e Mosqueiro, no Caramanchão, e na praia do Atalaia, próximo ao atalho da Sophia, em Salinópolis serão instalados os Centros Integrados de Comando que reunirá representantes de cada órgão de segurança pública. O espaço funciona para o monitoramento em tempo real e a tomada da decisão rápida e integrada para uma ação necessite da atuação dos agentes de forma célere.

Salinópolis – Somada as ações realizas nos locais que mais costumam receber os paraenses durante os feriados haverá, ainda, na praia do Atalaia, a instalação da Zona de Exclusão, para impedir que veículos fiquem estacionados e sejam levados pela maré. Em mais de 500 metros da faixa de areia haverá, também, o balizamento com bandeirolas para ordenar o fluxo de veículos.

Participam da operação integrada as Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento de Trânsito, Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, além do Centro Integrado de Operações (CIOp), Disque Denúncia, Grupamentos aéreo e fluvial, Diretoria de Prevenção da Criminalidade e da Violência (Diprev) e a Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac), vinculados à Segup.

O secretário de segurança pública e defesa social do Pará, Ualame Machado, elenca as principais formas que os agentes de segurança pública irão atuar e informa, também, que não haverá, por parte do Estado, a retirada dos banhistas da praia em determinado horário haja vista que não há mais esta previsão nos decretos municipais.

“O Estado se preparou com a efetivação de mais de mil agentes, três centros integrados, em Outeiro, Mosqueiro e Salinas, trabalhando principalmente na fiscalização de festas irregulares, estabelecimentos funcionando sem a devida autorização, som automotivo, poluição sonora e perturbação do sossego público de modo geral atuando para garantir a tranquilidade, a paz social durante o feriado. Lembrando que nos municípios não há decretos específicos, a exemplo da prefeitura de Salinas que delimitou o funcionamento da praia, no mês de julho, por isso nós contamos sempre com a compreensão de cada um para que não ocorra a aglomeração e para ajudar a manter o distanciamento social, agir com obediência as normas que podem evitar a proliferação e contágio pelo novo coronavírus”, ressaltou.

