Segup fiscaliza estabelecimentos comerciais nas ilhas de Belém

Órgãos da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) fiscalizam os principais destinos do Estado dentro da Operação Semana Santa 2021. Na região das ilhas, em Belém, equipes do Grupamento Fluvial (Gflu) com apoio da Polícia Civil, Militar e Corpo de Bombeiros garantiram o cumprimento do decreto nº 800/2020 em restaurantes e estabelecimentos comerciais.

A ação da Segup, que teve início na quinta-feira (1º) e segue até esta segunda-feira (5), atua em diversas frentes, observando, principalmente, situações com grande aglomeração de pessoas. O objetivo é coibir a proliferação da Covid-19.

As equipes de segurança estiveram nos principais destinos, entre eles, a região das ilhas, ao redor da capital, que atrai muitas famílias em busca de restaurantes e estabelecimentos comerciais. Durante o bandeiramento vermelho, estes locais podem funcionar até as 18h e precisam cumprir as normas sanitárias.

Segundo o delegado Arthur Braga, diretor do Gflu, o grupamento organizou a operação fluvial integrada com os órgãos de segurança parceiros, usando três embarcações, que deram suporte às fiscalizações dos restaurantes nas ilhas do Combu e Cotijuba.

“O objetivo foi fazer cumprir as medidas de restrição do decreto governamental, visando coibir a proliferação do coronavírus, principalmente, para o funcionamento de restaurantes localizados nas ilhas de Belém”, afirmou o delegado.

A ação foi iniciada na manhã da Sexta-feira Santa (2), onde foram feitas rondas nos principais estabelecimentos. A maioria estava funcionando respeitando as normas do decreto, como a lotação máxima de 50%, o distanciamento entre as mesas e o fechamento das áreas de banho.

Nas rondas realizadas, foram feitas intimações e orientações aos proprietários e clientes presentes. Na avaliação do delegado Arthur, a ação teve êxito. “Apesar de autorizado o funcionamento de restaurantes, as áreas de banho, horários e outras medidas estavam restringidas, sendo fundamental a presença do sistema de segurança para garantir o cumprimento da norma”, finalizou.

A operação Semana Santa 2021 reúne equipes do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran), Polícia Militar, Polícia Civil, Defesa Civil, Grupamento Fluvial (Gflu), Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), Corpo de Bombeiros, Centro Integrado de Operações (Ciop), Disque Denúncia, Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, entre outros órgãos que atuam de forma integrada.

*Texto: André Macedo (Ascom/Segup).