Segup Itinerante reforça atenção à saúde de agentes em Breves

A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social garantiu assistência médica para 94 agentes de segurança, com teste rápido para a Covid-19, o que possibilitou a confirmação de infeções pelo novo coronavírus, e a entrega, nesses casos, da medicação necessária para o tratamento da doença. A ação da Diretoria de Prevenção Social da Violência e Criminalidade da Segup, aconteceu nesta quinta-feira (18) no prédio do Grupamento Bombeiro Militar de Breves, no Marajó, último atendimento da operação denominada Segup Itinerante.

A iniciativa de atenção à saúde dos agentes de segurança pública integra um conjunto de ações que atendem às comunidades do interior paraense durante a pandemia. Ao todo, 20 municípios foram contemplados, entre eles Abaetetuba, Capanema, Cametá e Santarém.

O projeto Segup Itinerante seleciona os municípios a partir dos índices divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) sobre a incidência da Covid-19 no interior.

Para o secretário de segurança pública, Ualame Machado, a ação além de aproximar a Segup e agentes que desenvolvem suas atividades no interior, proporciona a assistência necessária de prevenção e tratamento, na pandemia.

“A ação se mostra positiva ao chegar aos agentes que estão distantes da capital, mas nem por isso deixaram de ser assistidos. Isso demonstra, mais uma vez, o trabalho árduo de prevenção e tratamento ofertados para aqueles que sempre estiveram, assim como os profissionais de saúde, na linha de frente contra o novo coronavírus”, destacou Ualame Machado.

Durante os atendimentos médicos, são disponibilizados vacinas contra a gripe Influenza para a imunização dos agentes, além de kits com medicamentos destinados ao tratamento da Covid-19, e ainda, Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) como máscaras, luvas, álcool etílico 70º, álcool em gel 70º, óculos de proteção, aventais e macacões de proteção.

Por Aline Saavedra