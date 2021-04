Segway apresenta 1ª moto híbrida movida a hidrogênio

A Segway-Ninebot apresentou nesta quarta-feira (7) sua motocicleta, Segway APEX H2, a primeira de sistema hibrido com motor elétrico e movido a hidrogênio. A empresa afirma que a nova tecnologia tem o objetivo de ajudar a China, país em que o grupo está localizado, a atingir a meta de “autonomia do carvão” e também de explorar novas energias limpas.

O modelo é um upgrade do Segway Apex, revelado pela primeira vez no final de 2019. O novo design é futurista e passa a impressão de que as rodas estão flutuando. A moto pode atingir 60 kW e pode acelerar de 0 a 100 km/h em apenas quatro segundos. Já a velocidade máxima do modelo fica em 150 km/h, possibilitando que o consumidor use o veículo em rodovias.

Segundo a empresa, os botijões de hidrogênio poderão ser trocados ou reutilizados, fator que diminuiria o tempo necessário de recarga em comparação com uma moto elétrica convencional. Por outro lado, o veículo também exigiria uma infraestrutura para a troca de botijão durante uma viagem, por exemplo.

A moto pode atingir 60 kW e pode acelerar de 0 a 100 km/h em apenas quatro segundos (Segway/Divulgação)

A moto deve ser vendida por um valor de aproximadamente US $ 10.700 (cerca de R$ 59 mil, na conversão atual) e já está disponível para reserva no site da empresa. Além disso, a Segway comunicou que também deve produzir uma bicicleta hibrida até 2023.