RIO – O surto da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, completou seis meses em junho. Os primeiros casos de Sars-Cov-2, tipo inédito de coronavírus, foram reportados na cidade de Wuhan, megalópole da região central da China, em dezembro do ano passado.

À época, a doença era encarada como uma pneumonia de causa desconhecida que se espalhou pela cidade de 11 milhões de habitantes. Hoje, a pandemia atinge cerca de 6,2 milhões de pessoas em todo o mundo, com mais de 370 mil vítimas da doença.

Durante meio ano, O GLOBO reuniu o melhor time de especialistas para narrar a pandemia do novo coronavírus. Entre certezas e mistérios sobre a doença, aqui estão algumas reflexões essenciais sobre o que é sabido sobre a Covid-19:

Tempo indeterminado

Enquanto, os estados e municípios estão promovendo medidas de reabertura econômica e relaxamento social, novos casos da Covid-19 continuam crescendo de forma vertical em grande parte do Brasil. Por outro lado, de acordo com um relatório divulgado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 123 equipes científicas ao redor do mundo estão trabalhando para desenvolver uma vacina ou tratamento para a doença. Até o momento, 10 já iniciaram testes clínicos.

Máscaras

Em abril, o ministério da Saúde passou a o uso irrestrito de máscara como forma de diminuir o risco de contaminação da Covid-19. Para a população em geral, a recomendação é usar as versões caseiras, já que as do tipo cirúrgicas ou N95 devem ser exclusivas para profissionais de saúde, pacientes com Covid-19 e seus cuidadores.

O consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia, Leonardo Weissman, ressalta a importância de utilizar o equipamento:

— Atualmente, recomenda-se o uso de máscaras para todos, como uma barreira à transmissão. Sabe-se hoje que pessoas sem sintomas podem transmitir o vírus — afirma.

Isolamento social

Segundo pesquisadores e especialistas em saúde, o distanciamento social é a medida mais eficaz, disponível no momento, para o retardamento da transmissão do novo coronavírus

— Ainda não temos um medicamento para tratar ou uma vacina para prevenir contra a Covid-19. O distanciamento físico é essencial para evitarmos a transmissão do vírus e reduzirmos a sua velocidade de disseminação — aponta Leonardo.

Gastos

O governo federal gastou R$ 115,1 bilhões de reais dos R$ 253 bilhões liberados para combater a pandemia do novo coronavírus no país. Os dados foram divulgados pela página da transparência do Tesouro Nacional. Os gastos estão voltados para programas sociais como Bolsa Família e o pagamento do Auxílio Emergencial, além das despesas adicionais dos ministérios.

Subnotificação

Uma das grandes incógnitas da pandemia é saber quantas pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus no Brasil. De acordo com os últimos dados do Ministério da Saúde, divulgados nesta terça-feira, são 555.383 casos confirmados e 31.199 mortes. No entanto, segundo a previsão de pesquisadores da USP, os infectados no país podem já ter chegado a 1 milhão.