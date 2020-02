Seis exercícios para quem não quer saber de musculação

O projeto “Samuzinho”, que promove educação em saúde e noções básicas de primeiros-socorros para crianças por meio de metodologias ativas, reuniu 15 participantes na manhã deste domingo, 16, na sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). Acompanhados pelos pais ou responsáveis, eles assistiram a uma aula sobre o novo coronavírus e foram informados do cronograma de ações externas de 2020.

“Sabemos que as crianças são bombardeadas de informações pela TV ou pela internet e de certa forma elas ficam assustadas. Embora não tenha casos do novo coronavírus no Brasil, é importante explicar o que é o vírus, deixar o alerta e mostrar como elas podem se prevenir contra outras viroses, com o uso correto de máscaras, a lavagem correta das mãos, etc.”, explicou a instrutora do “Samuzinho” Thamyris Marinho, 32 anos.

Programação – O “Samuzinho” realizará um encontro por mês até dezembro, para tratar de temas preconizados pelo Ministério da Saúde. “Iniciaremos sempre com um piquenique e depois teremos a aula prática. Os encontros serão aos domingos, pois sabemos que ainda há muitas crianças com atividades aos sábados, como cursos extracurriculares ou catequese”, disse a instrutora.

O próximo encontro será em março, no Museu Emílio Goeldi, com temática sobre o Dia Mundial do Rim. Um dos grandes momentos do curso será durante o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, pois as crianças terão a oportunidade de atuar na festividade, acolhendo os romeiros e, sob orientação dos instrutores, repassar informações sobre saúde, entregar água e realizar curativos simples.

A partir do segundo semestre, as crianças contarão com a participação dos idosos do projeto “Vovô e Vovó Socorrista”, que busca implementar ações de promoção da saúde e de prevenção de acidentes, reduzindo assim, as taxas de morbimortalidade neste público.

Ansioso pela programação, o militar Fábio Marques, 32 anos, pai do aluno João Eduardo, de 7, vem acompanhando o interesse do filho no conteúdo ministrado no “Samuzinho” e observado o quanto já absorveu de informações sobre a área da saúde. “É muito satisfatório ver que esse aprendizado tem despertado nele o interesse por assuntos de saúde. Em casa, por exemplo, assistindo TV, ele vê notícias sobre o tema e consegue relacionar com o que viu no curso”, conta o pai, orgulhoso.

Para Thamyris, continuar trabalhando educação em saúde com as crianças e fazer com que elas obtenham conhecimento na área é uma forma de divulgação do trabalho do Samu, já que eles são importantes propagadores de informações dentro de casa, na escola ou em outro ambiente do qual façam parte. “Queremos que as crianças também divulguem as informações aqui recebidas, nos ajudem prevenindo trotes e usando o Samu de forma responsável a partir do conhecimento aqui adquirido e replicado para a população”.

Etapa – A primeira etapa do projeto “Samuzinho” foi realizada de 16 a 20 de dezembro do ano passado e a segunda de 6 a 10 de janeiro deste ano. Foram tratados temas sobre prevenção de acidentes domésticos; noções de anatomia e fisiologia humana básica; primeiros-socorros em queimaduras, engasgo, parada cardiorrespiratória, acidente vascular cerebral (AVC), fraturas, luxações e convulsões; transporte de urgência; e oficina de construção de campanha educativa e campanha de saúde. Uma nova turma do projeto será iniciada em julho deste ano.

