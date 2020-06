Seis municípios do Marajó recebem Policlínica itinerante nesta segunda, 8

A estrutura oferece atendimento médico ambulatorial para tratamento da Covid-19.

Cidades do arquipélago do Marajó, no Pará, recebem a partir desta segunda-feira (8) uma Policlínica itinerante. A estrutura oferece atendimento médico ambulatorial para tratamento da Covid-19. Segundo o governo do Pará, os municípios de Ponta de Pedras, Muaná, São Sebastião da Boa Vista, Cachoeira do Arari, Soure e Salvaterra, vão receber a Policlinica.

A estrutura é formada por cinco consultórios, sendo quatro montados sobre uma carreta e o quinto em uma van. Uma ambulância integra a iniciativa que receberá nesta semana um tomógrafo móvel para a realização de exames de captação de imagens em alta definição.

De acordo com a coordenadora Alessandra Leal, a escolha pelas cidades ocorreu diante do aumento da incidência de casos de Covid-19 nas localidades. “Assim como na região metropolitana e outros municípios onde estão sendo realizadas essas ações, vamos levar os serviços também para cuidarmos das pessoas que estão com sintomas leves e moderados para evitar que elas agravem”, informou Alessandra.

A expectativa é realizar em média 300 atendimentos por dia. Participarão dessa ação médicos, farmacêuticos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, técnicos administrativos e a estimativa é que sejam atendidas cerca de 150 pessoas por dia na cidade. Os pacientes, que forem diagnosticados com síndrome aguda respiratória, receberão a medicação apropriada para o tratamento, conforme a orientação da equipe médica.