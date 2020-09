Seis municípios do Pará terão modernização da rede elétrica

O investimento em tecnologia da Equatorial Energia Pará, nessas áreas, beneficiará mais de 115 mil famílias

Melhoria na qualidade de fornecimento de energia, segurança, agilidade no serviço de religação, mais qualidade na leitura dos clientes. Esses são alguns benefícios que os mais de 115 mil clientes da Equatorial Energia Pará, dos bairros do Barreiro, Jurunas, Pratinha, Tapanã e o distrito de Outeiro, em Belém, Nova União, em Marituba e dos municípios de Abaetetuba, Barcarena, Breves e Igarapé-Miri, perceberão após a implantação do projeto de modernização da rede elétrica.

Serão investidos cerca de R$ 178 milhões nessa modernização, que consiste em substituir a rede elétrica e o sistema de medição. “O modelo atual mais conhecido como medição convencional, precisa que em toda interação com o cliente, a Equatorial envie uma equipe, como por exemplo nos serviços de leitura e religação. Além de oferecer muito mais segurança, neste novo sistema, o cliente pode acompanhar sua leitura através do display do medidor, instalado em sua residência e a religação é realizada de forma automática em nosso sistema”, explica o gerente de Serviços Técnicos e Comerciais, Ricardo Maciel.

Atualmente, mais de 303 mil clientes de Belém, Marituba e Ananindeua já foram beneficiados com a modernização da rede e já contam com inúmeros indicadores positivos. O número de clientes que antes a Distribuidora não conseguia realizar a leitura por algum tipo de impedimento, reduziu 97%. O tempo e a frequência que o cliente ficava sem energia diminuíram em 42% e 34%, respectivamente.

Eficiência Energética – Além da modernização da rede elétrica, a Equatorial Pará, por meio do programa de eficiência energética, identificará quais as necessidades dos clientes nas áreas impactadas e realizará ações para que o consumo de energia possa diminuir nas residências, como palestras sobre o consumo consciente e sustentável, troca de geladeiras e lâmpadas por outras muito mais eficientes, além de buscar potenciais clientes para que se cadastrem na Tarifa Social e possam ter até 65% de desconto na conta de energia.