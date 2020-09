Seja forte!

“Sê forte! Corajoso! E não temas a angústia. O Senhor irá adiante; Sua luz te guiará…” (Coral Bom Pastor).

Deus prometeu a Israel a terra de Canaã, mas o povo teve que conquistar cada palmo de seu território. E Israel conquistou, lutando contra cada circunstância adversa que surgia, porque o Senhor ia adiante.

Adversidades são inerentes à vida, mas elas não duram para sempre. Assim como as noites, elas também passam.

Por outro lado, precisamos minimizar o tamanho dos problemas e maximizar as coisas boas que nos cercam. Se pararmos para pensar e tivermos boa vontade, constataremos que somos uns felizardos, com muito mais motivos para rir do que para chorar.

Então, ria! E, amando a vida e as coisas boas que Deus acrescentou a ela, vá administrando as adversidades. Administrando e superando uma a uma.

Nós damos as cartas, e não as adversidades. Se elas querem jogar, então terão de jogar o nosso jogo. E se o nosso jogo é legitimo e justo “o Senhor irá adiante; Sua luz te guiará…”.