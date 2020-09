Seleção Brasileira pode realizar o jogo de inauguração do novo Mangueirão

A informação foi confirmada pelo presidente da FPF

O Mangueirão poderá receber uma partida da Seleção Brasileira de Futebol. A informação foi confirmada pelo presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Adelcio Torres. Representantes do governo do Estado e da FPF viajaram na tarde desta quarta-feira (23), para o Rio de Janeiro (RJ), onde participarão de uma reunião nesta quinta (24) com o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (VBF), Rogério Caboclo. Na bagagem uma carta do governador do Estado Helder Barbalho solicitando um jogo da seleção brasileira principal na inauguração da Arena Mangueirão em 2022.

O secretário da SEEL Arlindo Penha da Silva representará o governo na reunião e Raimundo Feliz o representante da FPF. Em conversa com a equipe de OLiberal, Adelcio Torres falou do pedido e das chances do Mangueirão receber a Seleção.

“O Arlindo e Feliz viajaram nesta tarde e irão reunir com o presidente da CBF por volta das 11h. Eles estão levando um convite da inauguração do novo Mangueirão, que será reformado e transformado em Arena. Acreditamos que o pedido seja aceito pelas exigências em jogos da Seleção e principalmente pelo carinho que o torcedor possui por futebol”, disse.

O mandatário da FPF confirmou que a partida seria um amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2022, que será disputada no período de 21 de novembro a 18 de dezembro no Catar.