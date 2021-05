Seleção do Hospital Ophir Loyola abre 20 vagas para médicos de UTI

O Hospital Ophir Loyola abre edital de chamamento público para contratação temporária de profissionais médicos para prestação de serviços de assistência no enfrentamento da pandemia do coronavírus. O chamamento é regido pelo edital de número 02/2021 e destina-se ao preenchimento de 20 vagas para médicos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Serão realizadas três etapas: inscrição (de caráter habilitatório), análise curricular/documentação (de caráter eliminatório e classificatório) e convocação.

Para concorrer ao cargo, o candidato deverá enviar curriculum vitae, juntamente com a documentação referente à habilitação para o e-mail chamamentohol@ophirloyola.pa.gov.br, nominando o campo assunto com a função pretendida. As inscrições ocorrem no período de 0h do dia 13/05/2021 até às 23h59 do dia 16/05/2021.

O candidato deve preencher todos os requisitos exigidos no edital, que está disponível em site do HOL, antes de efetivar a inscrição. O vencimento base é R$ 1.858,41 acrescido de 80% de gratificação de escolaridade, além de outras vantagens legais.

Por: Lívia Soares (Ascom HOL).

Foto: Alex Ribeiro / Ag.Pará

Por Governo do Pará (SECOM)