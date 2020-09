Sem a presença de público, Remo e Paysandu fazem final histórica no Mangueirão

É hora da decisão. Remo e Paysandu se enfrentam neste domingo (6), às 17 horas, no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, em mais uma grande final que vale a taça do Campeonato Paraense de Futebol 2020. O clássico não terá presença dos torcedores, em uma partida histórica por conta da pandemia do novo coronavírus. E para garantir o sucesso do evento e a segurança de todos os profissionais envolvidos, a Secretaria de Esporte e Lazer (Seel), responsável pela gestão da praça esportiva, providenciou todas as medidas necessárias.

Nesta sexta-feira (4), o estádio recebeu o serviço de higienização completa. O gramado passou por tratamento intensivo de corte e de irrigação. Além disso, foi disponibilizado álcool em gel no acesso ao estádio e em áreas de maior fluxo de pessoas.

“Chegamos a esta final cumprindo tudo o que foi requisitado pelo protocolo de segurança, para que os jogos pudessem ocorrer de forma segura. No domingo, cerca de 300 agentes da segurança pública atuarão dentro e fora do estádio, assim como três ambulâncias estarão no estádio e com a equipe da Sespa. Também teremos algumas modificações por conta da premiação, então, foi montado um esquema especial para que tudo ocorra de forma segura neste momento”, informou Cláudio Santos, gerente de Segurança do Estádio Olímpico.

Na retomada dos jogos do Parazão, foi montado um planejamento de segurança com a participação da Polícia Civil, Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), Guarda Municipal de Belém, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento de Trânsito do Pará (Detran), Tribunal de Justiça Desportiva (TJD), além da Federação Paraense de Futebol (FPF), realizadora do Parazão e da Seel.

“Quero pedir aos torcedores que assistam ao jogo de suas casas, com familiares e amigos, e que não venham para o Mangueirão, que estará isolado como medida de prevenção” – Cláudio Santos, gerente de Segurança do Estádio Olímpico.

Para a partida de domingo, foi montado um esquema de segurança mais rigoroso. “Foram tomadas todas as medidas sanitárias para garantir a segurança de todas as pessoas envolvidas nestes jogos. Nesta final estamos ainda mais atentos, com mais rigor, em especial no acesso ao estádio. Temos aproximadamente 20 profissionais para executar tudo o que foi planejado”, disse Adelcio Magalhães Torres, presidente da FPF.

A grande final começará às 17 horas, com transmissão ao vivo pela TV Cultura.