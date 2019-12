Sem dinheiro, Caixa não liberou pagamento dos salários de dezembro da Prefeitura de Santarém

A Prefeitura de Santarém realiza no período de 20 a 22 e de 27 a 29 de dezembro uma pesquisa de campo em Alter do Chão para traçar o perfil do turista que visita Santarém durante a temporada de férias do segundo semestre do ano de 2019.

Essa é a segunda etapa da Pesquisa de demanda turística em 2019. A primeira ocorreu no mês de julho. O processo conta com a parceria da Escola de Ensino Técnico do Estado do Pará (EETEPA) e o Instituto Federal do Pará (IFPA), que disponibilizam pesquisadores para a aplicação de 360 questionários com perguntas quantitativas e qualitativas sobre o destino de origem do turista, faixa etária, ocupação, meio de hospedagem, transporte utilizado, pontos turísticos visitados, avaliação da viagem e avaliação do destino.

Os dados coletados são relacionados com informações cedidas pela Infraero e através de relatórios de BOH por meio do Observatório da Semtur, que será divulgado em 2020.

O objetivo da coleta e análise dos dados é contribuir com a elaboração de políticas públicas para o fortalecimento do turismo na região e auxiliar no planejamento estratégico de prestadores de serviços e empresários do setor, a fim de estimular a economia local.