Sem espaço no Bragantino, Pedro Naressi acerta com o Ceará

A semana começou doce e com novidade para o torcedor do Ceará. Se não bastasse a vitória do time contra o Flamengo, a diretoria anunciou a contratação do volante Pedro Naressi, que estava no Red Bull Bragantino.

Aos 22 anos, o meio-campista chega para fortalecer o elenco comandado por Guto Ferreira. Integrado ao elenco, ele treinou normalmente em Porangabuçu

Em baixa no time paulista, Pedro Naressi teve poucas oportunidades no Massa Bruta e disputou apenas três jogos no estadual. No Brasileiro, ele ainda não havia recebido nenhuma oportunidade.

No Ceará, Pedro terá a missão de brigar por uma vaga no time titular com Charles, Ricardinho, Fabinho, Marthã e William Oliveira.