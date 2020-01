Sem medo do preço! Samsung anuncia que Galaxy Fold teve unidades esgotadas no Brasil

Anunciado no Brasil em janeiro, o Galaxy Fold teve suas vendas iniciadas no dia 22 deste mês. Com preço sugerido de R$ 12.999, maior valor já cobrado por um smartphone no Brasil, o celular é também o primeiro dobrável a chegar oficialmente no país.

O valor, contudo, não foi problema para os usuários. A Samsung anunciou que, 24 horas depois do início de vendas no Brasil, todas as unidades do Galaxy Fold estão esgotadas. O Fold foi vendido exclusivamente nos canais online da Samsung entre às 21h da última quarta-feira (22) e 21h de ontem, 23.

Internacionalmente, o preço sugerido do Fold também é caro: US$ 1980, ou seja, R$ 8257,99. O valor praticado no Brasil equivale a US$ 3000, e o modelo foi beneficiado pela Lei da Informática, que rende isenção de impostos para modelos fabricados ou, ao menos, montados no país.

De acordo com a Samsung, consumidores que adquiriram o smartphone com tela dobrável também terão acesso aos Serviços Premium Galaxy Fold, um pacote exclusivo de serviços de atendimento com especialistas disponíveis 24h por dia, 7 dias por semana, fila expressa nas assistências técnicas, serviço leva e traz em caso de reparo do aparelho e smartphone reserva em caso de assistência.

É motivo de grande orgulho para a Samsung liderar a chegada de uma nova categoria de dispositivos móveis no mercado nacional e, além disso, obter um retorno tão positivo do público. A alta procura que tivemos pelo Galaxy Fold é um testamento da confiança que os consumidores têm em nossos produtos e serviços”

Antonio Quintas, vice-presidente da divisão de dispositivos móveis da Samsung Brasil.

Especificações técnicas – Galaxy Fold