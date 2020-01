Sem querer, Iza entra em treta com Anitta: “Confusão da porra”

Na decisão, o juiz destaca que o valor equivale ao designado pelo apresentador para a mãe, Maria do Céu

Por determinação da Justiça de São Paulo, Rose Miriam di Matteo, viúva de Gugu Liberato, receberá uma pensão mensal de R$ 100 mil. As informações são da colunista Mônica Bergamo. A decisão é da 9ª Vara da Família e das Sucessões do Foro Central da Capital do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Nela, o juiz destaca que o valor equivale ao designado pelo apresentador, morto em novembro do ano passado, para a mãe, Maria do Céu. Os advogados Nelson Wilians e João Vinícius Manssur, representantes de Rose, fizeram o pedido.

“A decisão foi sensível ao momento que passa Rose Miriam. Após a morte de Gugu, que era o mantenedor dela e dos filhos, ela ficou sem recursos até para manter as despesas de casa, já que a inventariante do espólio é a irmã de Gugu, que não repassou absolutamente nada para Rose”, explica o Wilians.

A médica, que é mãe dos três filhos do comunicador, havia acionado a Justiça em dezembro de 2018, pouco tempo após a morte, pedindo pelo reconhecimento da união estável com Gugu, com quem manteve um relacionamento de por duas décadas. Ela não havia sido incluída no testamento assinado por ele em 2011 e nunca foi oficialmente casada com o Liberato.