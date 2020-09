Sem torcida, mas com muita rivalidade, clássico começa a definir campeão paraense da temporada

O reencontro de Paysandu e Remo não terá um ingrediente essencial que são as torcidas. No entanto, terá uma carga emocional, decisiva, que relembrará os clássicos mais épicos. Os dois titãs do futebol paraense decidem quem é o melhor time do Campeonato Paraense temporada 2020, em dois jogos. O primeiro será no estádio do Mangueirão, a partir das 20h, desta quarta-feira (02). Não há vantagem, até o momento.

O que há, como de praxe, são os debates em torno do favoritismo. E se há uma verdade, quase que absoluta no esporte, é que ‘futebol é momento’. Pela lógica, portanto, há uma certa tendência a favor do Clube do Remo, melhor posicionado na tabela do Campeonato Brasileiro da Série C. No entanto, também não é recomendável menosprezar a força do Paysandu, até então, o maior campeão estadual do Pará. Aliás, esta condição estará em jogo. No momento, a vantagem é bicolor, campeão 47 vezes do Parazão. O Leão já levantou 46 taças estaduais. Igualar ou ampliar a vantagem é uma questão histórica.

É mais um ingrediente, que se não tem o peso de amenizar a falta de torcida, em função dos cuidados para evitar o novo coronavírus, de fato, sobrecarrega atletas e treinadores alvicelestes e azulinos.

Escalações

Por sinal, as duas equipes chegam com certo ar de indefinição para o jogo mais importante do campeonato. A diretoria do Papão reclamou de uma ilegalidade de dois atletas do Remo, o lateral Marlon e o atacante Tcharlles – que teriam sido inscritos fora do prazo permitido no regulamento geral da competição. O caso foi levado ao Tribunal de Justiça Desportiva. A diretoria remista alega que ambos estão regularizados com base em um documento que a Federação Paraense de Futebol (FPF) circulou. O Paysandu reconhece o documento, mas contesta a legalidade.

Portanto, a dúvida persiste: Mazola Jr, treinador azulino, escalará Marlon e Tcharlles? Nenhum indício foi dado.

Do lado bicolor, as atuações irregulares trazem sempre uma dúvida com relação a onzena titular. E além disso, também há questionamentos a respeito do esquema tático, imposto por Hélio dos Anjos. O treinador bicolor chega ao clássico extremamente questionado, embora tenha apoio da diretoria bicolor.

Este é o clássico Re-Pa. É a final de mais um Campeonato Paraense, apimentado de polêmicas, de rivalidade. No final dos 180 minutos, que também seja cercado de um bom futebol.

Transmissão

OLiberal.com transmite com pré e pós-jogo. Durante a partida, o lance a lance vai detalhar os melhores momentos.

Ficha Técnica

Paysandu – Gabriel Leite, Tony, Micael, Perema e Bruno Collaço (Diego Matos); Anderson Uchôa, PH e Luiz Felipe; Vinícius Leite, Matheus e Nicolas. Treinador: Hélio dos Anjos

Remo – Vinícius, Rafael Jansen, Fredson, Mimica e Marlon (Dudu Mandai); Charles, Lucas Siqueira, Gelson e Julio Rusch; Eduardo Ramos e Tcharlles (Zé Carlos). Treinador: Mazola Jr

Local: Mangueirão

Horário: 20h

Árbitro: Bráulio da Silva Machado FIFA-SC

Assistentes: Danilo Ricardo Simon FIFA-SP e Neuza Inês Back FIFA SP

Quarto árbitro: Andrey da Silva e Silva

Por Nilson Cortinhas