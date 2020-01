Semana foi marcada por queda no preço da arroba do boi gordo

A semana foi marcada por mais uma sequência de quedas no preço da arroba do boi gordo. Com os frigoríficos segurando os abates, a cotação no Brasil continua na casa dos R$ 200, sem muita variação.

Além desse destaque, os leitores de pecuária também se interessaram pelo levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), que aponta alta no preço do leite, e por duas reportagens do Giro do Boi sobre manejo.

De autoria do deputado Isnaldo Bulhões Jr., o projeto de lei que prevê a isenção de impostos para ração bovina também foi destaque. Confira, abaixo, as cinco notícias de pecuária mais lidas da semana:

5º – Como produzir boi gordo o ano todo?

Com a intensificação da cadeia produtiva e despesas vencendo mensalmente, a ideia é distribuir os abates ao longo do ano para que o faturamento siga o mesmo ritmo.

4º – Boi gordo: projeto de lei pode isentar impostos para ração bovina

Foto: Madson Maranhão/Seagro-TO

De autoria do deputado Isnaldo Bulhões Jr. (MDB-AL), a medida não se aplica às vendas a varejo e seguirá normas definidas pela Secretaria da Receita Federal.

3º – Criador ainda não sabe, mas tem um “inquilino caro” na fazenda

Foto: Agência IBGE Notícias

O criador de gado de corte tem um inquilino que custa muito caro ao seu bolso e que, em boa parte das vezes, está devendo o aluguel. No entanto, com a situação bem manejada, esta categoria pode trazer lucro significativo ao pecuarista. São as matrizes do rebanho.

2º – Preço do leite deve subir no curto prazo, diz Cepea

Foto: Pixabay

Alta nos custos de produção, como a soja e milho para ração, e o maior abate de matrizes, gerado pela alta da arroba do boi gordo, devem limitar a oferta do produto.

1º – Arroba do boi gordo segue em trajetória de queda no Brasil

Foto: Abiec

As notícias mais lidas em pecuária nesta semana foram sobre o preço da arroba do boi gordo, que apresentou queda em diversas praças. Segundo o analista Fernando Henrique Iglesias, houve queda no consumo de carne, um movimento típico de começo de ano.