Semana Santa: PCPA intensifica fiscalização neste fim de semana

A Polícia Civil do Pará, junto a coordenação da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social – SEGUP e aos demais órgãos do Estado, iniciou nesta quinta-feira, 1, a operação Semana Santa, que tem por objetivo o cumprimento ao decreto 800/2020. Serão realizadas, neste feriado prolongado, ações por vários municípios que geralmente são procurados pela população, visando conter à Covid-19 ao fiscalizar estabelecimentos locais que possam haver aglomerações de pessoas. Pois, ainda com o bandeiramento vermelho, o Governo tem salientado às medidas restritivas para que seja alcançada a diminuição dos casos da doença. Os agentes estão em rondas ostensivas, de prevenção a criminalidade, manter o toque de recolher, que dá início as 21h e seguindo até às 5h da manhã e a venda de bebida alcoólica não permitida após 18 horas.

por Rafaela Silva

Foto: Ascom

Fonte: Policia Civil do Pará