Semas aponta que mês de abril será chuvoso em algumas regiões do Pará

Dados da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) apontam que mais chuvas são esperadas para o mês abril, principalmente nas regiões nordeste, Baixo Tocantins e oeste do Pará, com previsões de índices acumulados acima da média.

De acordo com a Rede de Previsão Climática e Hidrometeorológica, coordenada pela Semas, há previsão de acumulados de chuvas dentro da média no setor norte do Arquipélago do Marajó, na região do Tapajós e na parte norte da região sudeste. Já a região sul e o extremo sudeste podem esperar menos chuvas do que o normal para essa época.

Ainda de acordo com a Semas, o mês de março foi marcado por chuvas volumosas em boa parte do Estado, com destaque para alguns dias com eventos de vendaval e grande incidência de raios. Essa situação se deve, em parte, a dias com grande instabilidade atmosférica em decorrência do aquecimento em superfície, que leva à formação de nuvens cumulonimbus, liberando enormes quantidades de energia convertida em rajadas de vento e descargas elétricas

Apesar de na estação meteorológica de Belém o índice pluviométrico ter ficado dentro do esperado com 94% da média climatológica para o mês, houve chuvas acima da média nas regiões Nordeste, Marajó, Tapajós, Baixo Amazonas, Calha Norte, Baixo Tocantins e parte da região Sudeste do Pará. Por outro lado, nas regiões do litoral do estado, que envolvem a região do Salgado e parte marinha da Ilha do Marajó, as chuvas ficaram bem próximas do que é considerado normal para o mês de março.