Semas divulga balanço da Fase 3 da Operação Amazônia Viva

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) divulga nesta terça-feira (1º), às 11 h, o balanço da terceira fase da Operação Amazônia Viva, realizada no Pará entre os dias 17 e 29 de agosto. A operação é feita de forma integrada pelos órgãos da segurança pública estadual com o objetivo de combater coibir crimes ambientais.

Coordenada pela Semas, que determina os focos de ação a partir de monitoramento realizado por satélite, a operação conta com a participação de policiais civis e militares, equipes do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves e fiscais da Semas e do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-Bio).

A operação foi dividida em seis frentes de trabalho, cobrindo 15 municípios identificados no ranking do desmatamento. Os resultados nas duas primeiras fases foram positivos, conseguindo reduzir em 38% o desmatamento nas áreas estaduais do território paraense no mês de julho.

A “Amazônia Viva” faz parte da Força Estadual de Combate ao Desmatamento e Queimadas, sendo um dos pilares da macroestratégia do governo do Estado, “Amazônia Agora”, que promove a repressão aos crimes ambientais e incentiva boas práticas ambientais, além de regularização fundiária e ambiental com assistência técnica e habilitação para incentivos financeiros aos produtores rurais.

Por Anna Paula Mello (SEMAS)