Semas flagra crimes ambientais em Portel e Bagre, no Marajó

A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas-PA) flagrou diversos crimes ambientais em operação de fiscalização realizada com apoio do Batalhão da Polícia Ambiental da Polícia Militar (BPA – PM) nas zonas rurais dos municípios de Bagre e Portel, no Marajó. A ação teve duração de 13 dias e foi concluída no sábado (5). De acordo com o relatório divulgado nesta terça-feira (8), 33 pontos de desmatamento foram constatados em campo, (observados antes pelo monitoramento via satélite), houve apreensão de madeira ilegal e uma serraria clandestina foi interditada.

A Semas participou da operação com dois fiscais da Gerência de Fiscalização de Atividades Poluidoras e Degradadoras (Gerad) e um fiscal da Gerência de Fiscalização Florestal (Geflor), da Diretoria de Fiscalização Ambiental (Difisc), com apoio de um técnico do Centro Integrado de Monitoramento Ambiental (Cimam). A equipe do BPA contou com quatro policiais militares.

Ao todo, 33 pontos de desmatamento foram verificados, sendo 31 em Portel e dois em Bagre. A ação apreendeu 509,51m³ de madeira em tora, de diversas espécies de árvores. A madeira apreendida estava armazenada em um pátio clandestino situado às margens do rio Pacajá, em Portel.

No município de Bagre, a operação flagrou uma serraria clandestina, que foi lacrada e interditada. Foram confiscadas duas serras circulares de bancada, uma com 20cm e outra de 35cm de diâmetro.

A operação pôde ser realizada graças a denúncias recebidas no site da Secretaria. A equipe da Semas aplicou dois autos de infração ambiental, e lavrou dois termos de apreensão e dois termos de depósito, além de um termo de interdição.

Por Anna Paula Mello (SEMAS)