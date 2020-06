Semec elabora medidas para possível retorno das aulas presenciais

Com o retorno das aulas ocorrendo em alguns estados brasileiros, o município de Belém analisa a retomada das atividades na rede municipal de ensino. Por este motivo, gestores da rede municipal de educação participaram de reuniões no Centro de Formação de Professores (CFP), para montar um plano de medidas sanitárias e de distanciamento, com o objetivo de evitar a transmissão do novo coronavírus nas mais de 200 unidades escolares, que atendem mais de 70 mil alunos. Se o índice de contágio seguir em queda na região metropolitana, o retorno das aulas presenciais está previsto para o dia 16 de julho.

As medidas estão sendo elaboradas pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semec), que está trabalhando no plano de contenção e prevenção da Covid-19 dentro das escolas municipais. As reuniões ocorreram na terça e quarta-feira, dias 9 e 10, com a presença de diretores e coordenadores de educação infantil e fundamental, em grupos pequenos.

Medidas – “Dentro da lista de medidas de prevenção, que ainda está sendo formalizada, constam as ações de desinfecção de escolas com pulverizações; tendas de desinfecção na entrada e saída dos alunos na escola; controle de temperatura; instalação de pia na frente das escolas; entrega de máscaras; lavagem de mãos monitoradas; organização do fluxo de pessoas no espaço escolar; formulário de casos suspeitos e confirmados de Covid-19 nas escolas; merendas dentro da própria sala de aula; arejamento das salas, entre outros”, explicou Socorro Aquino, secretária municipal de Educação.

Cartilha – Além dessas medidas, uma “Cartilha de boas práticas de higiene e prevenção à Covid-19” está sendo elaborada pela equipe técnica da Diretoria de Educação da Semec, com os gestores da rede municipal de educação. No manual, constam explicações didáticas sobre como é transmitido o novo coronavírus, boas práticas gerais de higiene e prevenção e medidas de prevenção nas escolas. A cartilha será entregue aos professores e alunos da rede municipal de ensino.

“As ações para esse retorno estão sendo elaboradas por uma equipe de profissionais da saúde e educação que compõe o Comitê Gestor de Combate ao Covid-19. O retorno das aulas vai depender da avaliação do comitê”, conclui a secretária.

As aulas nas escolas municipais estão suspensas desde o dia 18 de março, por determinação do Decreto Municipal número 95.955, como medida para conter a propagação do novo coronavírus.

Kit Merenda – Durante a pandemia do Covid-19, diversas medidas foram tomadas para a não proliferação do vírus entre alunos das escolas municipais, como a entrega de três lotes do kit de merenda escolar, totalizando 149.038 kits, que somam 968 toneladas de alimentos entregues em dois meses.

Educação em casa – Para continuar disseminando conhecimento aos alunos da rede, além do Kit Pedagógico entregue aos pais dos alunos e de iniciativa de professores, foi criado um blog pela Semec, no final de março, que registrou saldo positivo com mais de 61 mil acessos registrados. Outro investimento foi o lançamento do programa “Educa Belém – Aprendendo em casa”, que é transmitido pelo canal 47, da Rede TV, de segunda a sexta-feira, com tradução em libras e duração de 2h30, dividido em dois horários.