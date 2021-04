Semec entrega novo kit escolar para as escolas municipais de Belém

A Secretaria Municipal de Educação (Semec) começou a entregar, desde a última segunda-feira, 5 de abril, os kits de material escolar do ano letivo de 2021 nas unidades educacionais do município. As escolas farão chegar os kits aos alunos para a volta às aulas, que ocorrerá de forma não presencial na segunda-feira, dia 12.

“É com muita alegria que a Semec está disponibilizando e entregando o material pedagógico, que contém cadernos para as crianças fazerem as atividades em casa. Então, receber o material escolar neste momento em que a pandemia não permite que os pais das crianças não comprem nem alimento, deve ser um bálsamo para as nossas crianças. Espero que elas recebam com todo carinho que foi projetado e organizado para elas”, disse, emocionada, a secretária municipal de educação, Márcia Bittencourt.

Nesta quinta-feira, 8, os kits chegaram à Escola Municipal de Ensino Fundamental Parque Amazônia, no bairro da Terra Firme. Thiago Bessa, coordenador da Unidade de Desenvolvimento Sustentável da escola, informou que a Parque Amazônia atende 950 alunos.

“A escola está muito feliz. A entrega do material escolar pela Semec torna-se de vital importância porque a gente poupa a família do esforço de estar comprando. Quanto mais a gente puder fazer com que a escola esteja presente na vida da comunidade e dos alunos, mais ajuda a diminuir a evasão escolar”, disse Thiago.

A Parque Amazônia também vai entregar na próxima semana os materiais pedagógicos produzidos pelos professores e aulas on-line.

Quantidades – A Semec produziu 111.624 cadernos, entre caderno universitário com espiral de dez matérias; caderno grampeado com 96 folhas; caderno de capa dura com 96 folhas; e caderno de desenho com 40 folhas. Foi feito um investimento de cerca de R$ 500 mil, vindos do Fundo Municipal de Educação (FME).

Os materiais são destinados aos estudantes da educação infantil, do ensino fundamental e da educação de jovens, adultos e idosos da rede de ensino municipal.

Layout – A Semec teve a preocupação, este ano, de criar um projeto gráfico para o material escolar que dialogasse com os estudantes, valorizando o maior objetivo da nova gestão com a frase “Belém, cidade alfabetizada e educadora”.

Símbolos como livros, notas musicais, globo terrestre apresentam a proposta democrática e educadora do atual governo. O material também traz o rio, o Ver-o-Peso, a árvore e o barco-escola, que representam a “amazonidade” da região, marcada pela troca constante entre as ilhas e o continente, realidade que é construtora da identidade local. A escolha das cores e o estilo de ilustração busca conversar com o universo infantil, com o imaginário das crianças.

A ideia é que o material escolar estabeleça uma conexão e estimule o sentimento de pertencimento com o ambiente escolar nas crianças, jovens, adultos e idosos, para que se sintam acolhidos, respeitados e queridos em suas escolas.

Além do material escolar, a Semec já fez a entrega de 278 mil mochilas escolares e 160 mil máscaras. Foram investidos R$ 900 mil em mochilas e R$ 140 mil em máscaras, produtos também adquiridos via FME. Parte dos 127.856 uniformes escolares, entre camisas, bermudas e shorts também foram entregues e somam um investimento de R$ 848.336, provenientes de recursos da União.

Por: Tábita Oliveira