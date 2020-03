Semob altera itinerário de linhas de ônibus para obra na avenida Arthur Bernardes, em Belém

O prefeito de Belém divulgou em suas redes sociais que suspenderia eventos que reunissem grandes aglomerações por recomendação do Ministério da Saúde. MS alterou as determinações e a Prefeitura de Belém disse que vai manter os eventos.

A Prefeitura de Belém informou que os eventos de massa estão mantidos na capital. Em nota divulgada neste sábado (14), a administração municipal ainda disse que cuidados serão tomados para que sejam respeitada as recomendações do Ministério da Saúde (MS) e que o prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, participará de uma reunião no MS para definir as mudanças no decreto que vai instituir medidas de prevenção ao novo coronavírus. Não há casos confirmados da doença no Pará.

Na noite de sexta-feira (13) , Coutinho publicou em suas redes sociais que suspenderia todos os eventos que reunissem grandes aglomerações de pessoas na capital. A medida seguia uma determinação de divulgada pela Secretaria de Vigilância Sanitária do MS no último boletim epidemiológico sobre o coronavírus. No entanto, o boletim foi corrigido com uma errata que não incluia mais cidades sem casos confirmados da doença.

Mesmo com a manutenção dos eventos com grandes aglomerações, a Prefeitura de Belém ressaltou que a realização deles necessitam de cuidados. Na próxima semana, um decreto deve ser publicado para instaurar medidas preventivas na capital.