Semob alterar itinerário de ônibus que trafegam na rua Gaspar Viana

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB) informa que as linhas de ônibus que transitam pela rua Gaspar Viana, entre Tv. Quintino Bocaiúva e Av. Visconde de Souza Franco, terão seus itinerários temporariamente desviados por conta do risco de desabamento de um galpão no local, constatado pelo Departamento de Obras Civis da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb).

De acordo com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), as linhas farão o seguinte trajeto: avenida Assis de Vasconcelos, rua Gaspar Viana, travessa Benjamin Constant, rua Municipalidade e avenida Visconde de Souza Franco (pista central), a destino.