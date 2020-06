SeMOB implanta semáforos sonoros para deficientes visuais em Belém

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB) começa a implantar, a partir desta quarta-feira, 17, mais sete semáforos com botoeiras eletrônicas sonorizadas, que auxiliam os portadores de deficiência visual durante a travessia das vias. A escolha dos novos locais a receberem a tecnologia foi feita em conjunto com a Associação de e para Cegos do Pará (ASCEPA).

Nesta quarta, o primeiro semáforo desta nova etapa será instalado no cruzamento da avenida Visconde de Souza Franco com a travessa Ó de Almeida. “Aquele local é considerado de grande movimentação, com muitas pessoas circulando pelo shopping e por outros pontos importantes. Essa é uma forma de facilitar a circulação dessas pessoas com deficiência visual para que possam ter acesso mais facilitado aos locais da redondeza”, explica o diretor de trânsito da SeMOB, Marcos Chagas.

Belém já conta atualmente com nove pontos de semáforos com esse tipo de acessibilidade, distribuídos em corredores viários importantes e de grande fluxo da capital, como Almirante Barroso, Senador Lemos, Bernal do Couto, Conselheiro Furtado e Gentil Bittencourt. Além de locais em pontos estratégicos, como a Paes de Souza e a Gama Abreu. “Todos os locais que implantamos são alvos de análise na reunião em conjunto com a associação. Eles fazem as ponderações deles, indicam os locais em que acham necessário e a SeMOB, com sua equipe técnica, avalia a viabilidade de implantar no local”, prossegue Chagas.

Além da Av. Visconde de Souza Franco, mais seis outras vias receberão nas próximas semanas os semáforos com botoeiras sonoras: Tv. Aristides Lobo também com a Visconde; Av. Desembargador Paulo Frota, nas proximidades do Shopping Bosque Grão Pará; Gentil Bittencourt com a Rui Barbosa; José Malcher com Generalíssimo; Boulevard Castilho França com Frutuoso Guimarães e 14 de Março com Bernal do Couto.

“É perceptível que todos esses pontos são de grande fluxo de veículos ou estão nas redondezas de estabelecimentos que geram grande movimentação. Sejam hospitais, como a Santa Casa, localizada na Bernal do Couto, shoppings como o Bosque Grão Pará e o Boulevard, e localidades próximas ao comércio, como na Frutuoso Guimarães”, finaliza o diretor de trânsito da SeMOB.

Por João Alberto Rufino