SeMOB retoma atendimento ao público com novidades

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB) retomou o atendimento ao público no último dia 5 de abril, com novidades. Entre elas, a manutenção do atendimento on-line para recebimento de defesa prévia de atuação e de Declaração de Real Condutor – DIRC.

“Vimos que esta é uma demanda importante de ser atendida, não só pela praticidade de oferecer um serviço em meio on-line, mas também porque esse tipo de serviço se torna fundamental em um período de pandemia, em que a circulação das pessoas deve ser restrita, sempre que possível”, explica a superintendente da SeMOB, Ana Valéria Borges.

Ela ressalta, que inicialmente será mantido o atendimento presencial e também por e-mail em paralelo. “Mas, já estamos trabalhando conjuntamente com a Cinbesa, em uma ferramenta para que esses dois serviços, que demandam entrega de documentação e prazos a serem cumpridos, possam migrar totalmente para um ambiente digital dentro do site da SeMOB.

A entrega da documentação para a defesa de autuação e a DIRC, portanto, pode ser entregue via e-mail: cprc.semob@cinbesa.com.br. Sendo recebido o recurso por e-mail, será gerado um protocolo o qual será informado, posteriormente ao recorrente, pelo mesmo canal.

Há também a possibilidade da documentação ser encaminhada via postal. Neste caso, a correspondência deve ser enviada por carta registrada (AR), com data de envio até o prazo especificado na notificação, para a sede administrativa da SeMOB (Av. Senador Lemos, 3153, Shopping It Center – 2º piso – Sacramenta, Belém, PA, CEP:66120-000).

PRESENCIAL

Se a opção for pela entrega presencial, ela ocorre, exclusivamente, no posto de atendimento do órgão no Bel Fácil (subsolo do Parque Shopping), que volta a funcionar para atendimento ao público de segunda a sexta, das 9h às 15h.

“Retomamos o serviço com as portas abertas, sem limite de senha, porque havia uma demanda reprimida que prefere o atendimento presencial. Mas, também estamos trabalhando para que, até maio, esse serviço passe a ser feito mediante agendamento prévio ou limitado à entrega de senhas”, antecipa Ana Valéria Borges.

No Bel Fácil, além dos serviços de recebimento de defesa prévia de atuação e de DIRC, a SeMOB também faz emissão de credencial de estacionamento de idoso e Pessoa com Deficiência – PCD, liberação de veículos guinchados, atendimento de Ouvidoria e emissão de Passe Fácil (1ª via Sênior; 2ª via Estudantil, Sênior e PCD; e agendamento de 1ª via de PCD), além de recarga de Vale Digital (em parceria com o Setransbel).

OUTROS POSTOS

Na Estação Cidadania (Pátio Belém, 1° piso), o posto da SeMOB volta a funcionar de segunda a sexta, das 10h às 16h com serviços de emissão de credencial de estacionamento de idoso e PCD e liberação de veículos guinchados.

O posto da Coordenadoria de Atendimento ao Usuário na Av. José Malcher, 2480, atende de 8h30 às 13h, com emissão de credencial de estacionamento de idoso e PCD, Passe Fácil Sênior (1ª e 2ª vias), Passe Fácil PCD (agendamento e emissão de 1ª via), Passe Fácil Militar (1ª e 2ª vias) e credenciamento de escolas para o Passe Fácil Estudantil.

Já o posto da Coau no Mercado de São Brás atende ao público de 8h às 16h com Passe Fácil Sênior (1ª e 2ª vias), Estudantil (1ª e 2ª vias), Militar e PCD (apenas 2ª vias).

TÁXI

O atendimento para taxistas, que estava mais restrito no período do lockdown, voltou a ser realizado na sede administrativa da SeMOB (IT Center) de segunda a sexta, de 9h30 às 13h30.

Mas, fique atento que o atendimento ao público geral continua limitado apenas a 70 senhas por dia no local. Outra novidade é a restrição de até cinco processos por corretor ao dia.

“Nos serviços relacionados a táxi é muito comum a presença de corretores com processos de vários taxistas para resolver ao mesmo tempo, o que, nesse caso, torna um atendimento, que deveria ser individual, em um processo bem mais demorado. Para dar mais celeridade ao atendimento, e em respeito às demais pessoas que precisam do serviço neste período de pandemia, estamos fazendo esta limitação”, explica o diretor de Transporte da SeMOB, Jolivan Costa.

A previsão é de que até o dia 12 deste mês de abril a SeMOB também retome o atendimento a taxistas no posto localizado na sede do Detran, na avenida Augusto Montenegro, que estava fechado para obras estruturais desde fevereiro.

A reabertura desse posto dará ainda mais celeridade e praticidade aos atendimentos. “Como a maior parte do serviço aos taxistas é relacionada ao licenciamento anual, em que parte cabe à SeMOB, e parte é de responsabilidade do Detran, o atendimento aos taxistas diretamente no Detran acaba sendo muito mais prático para eles”, completa Jolivan.

Por: Esperança Bessa