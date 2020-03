Senador Zequinha Marinho visita a Igreja CEIA

Com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a violência contra mulher e os direitos de uma vida com respeito, segurança, liberdade, paz e igualdade, a Prefeitura Municipal de Belém realiza neste domingo, 08, a “Caminhada das Mulheres – Com todos os seus direitos, por todos os seus direitos”.

A caminhada sairá às 8h da Escadinha do Cais do Porto, seguindo para o Theatro da Paz, onde haverá uma extensa programação com shows das bandas Camarote VIP, Jeito Inocente e Xeiro Verde.

O grupamento da Guarda Municipal de Belém (GMB) fará, também, a distribuição de flores, e, às 10h, a banda da Guarda se apresenta no coreto azul da Praça da República.

Trânsito

A caminhada conta com o apoio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB) no fechamento temporário do cruzamento das avenidas Pedro Álvares Cabral e Visconde de Souza Franco, sentido Boulevard Castilho França, a partir das 7h. Como alternativa, os condutores poderão seguir em direção à área do Ver-o-Peso pela rua Belém.

Os fechamentos também serão feitos em todo corredor e transversais da avenida Presidente Vargas, até a chegada da passeata na Praça da República. Após isto, o trânsito será liberado.