‘Sensação de realização’, diz Anitta ao ser eleita uma das mulheres mais poderosas do Brasil

A cantora Anitta foi considerada uma das mulheres mais poderosas do Brasil, de acordo com lista da revista Forbes. Foi justamente com o hit “O Show das Poderosas” que a cantora despontou e ficou conhecido no Brasil inteiro, como cita a publicação que a descreve como “cantora, compositora e empresária”.

Em seu Instagram, Anitta comemorou, mas relembrou como foi difícil chegar ao sucesso, ainda mais pelos princípios defendidos pela cantora.

“Mas, como não sou feita de açúcar, resisto. Obrigada, Forbes Brasil, pelo título. Ser considerada uma das mulheres mais poderosas do país, depois de tudo que passei, é um respiro de alívio e sensação de realização. Vamos seguir”, acrescentou.