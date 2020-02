“Sentimento de missão cumprida!”, diz ministro da Defesa sobre conclusão da Operação Regresso

O ministro da Defesa, Fernando Azevedo, afirmou o último domingo (23) que todas as orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde foram seguidas durante o período de quarentena dos repatriados na Base Aérea de Anápolis (GO). “Nós cumprimos (o que) os protocolos nacionais e internacionais prescrevem, e deixou em condições de a gente liberar os 44 e mais os 24 que acompanharam a partir do décimo quarto dia, e de todos os quatro exames. Todos negativos”, explicou. “Nosso sentimento é de missão cumprida!”

Azevedo ainda destacou a atuação do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Saúde e da Anvisa, que participaram da Operação Regresso à Pátria Amada. “Três diplomatas nossos saíram de Pequim, no seu carro próprio, e deram condições para que os nossos brasileiros embarcassem. Nosso Ministério da Saúde, revendo e fazendo todos os protocolos nacionais e internacionais, foi primordial pra isso, juntamente com a Anvisa, teve um papel muito importante.”

O ministro citou a participação das Forças Armadas na Operação, particularmente da Força Aérea Brasileira, elogiando todo seu time, tanto no resgate por meio das aeronaves como no acompanhamento de saúde.

A Operação Regresso à Pátria Amada Brasil foi uma ação interministerial com objetivo de repatriar os brasileiros que estavam localizados em Wuhan, China, devido ao surto do novo coronavírus (2019-nCoV). As ações da FAB abrangeram o transporte, a recepção e o acolhimento das pessoas repatriadas.

Despedida

Antes da saída do grupo, houve uma cerimônia que marcou o final do período de quarentena, com a participação do ministro da Defesa, do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do prefeito de Anápolis, Roberto Naves, do Comandante da FAB, tenente-brigadeiro do ar Bermudez, e do secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson Kleber de Oliveira, além de representantes da Anvisa.

O clima era de gratidão e emoção entre os brasileiros e a equipe de apoio. Profissionais militares e civis não mediram esforços para levar bem estar e segurança a todos.

As crianças Matheus e Melissa entregaram uma bandeira do Brasil autografada por todos os repatriados ao Ministro da Defesa. “Agradeço a lembrança, ela será entregue ao nosso presidente, simbolizando nosso sentimento aqui, de orgulho e alívio. Orgulho de ver terminada a missão com sucesso e alívio porque todos os resultados deram negativo. Bom retorno, que Deus os acompanhe”, agradeceu e desejou o ministro.

A cerimônia, que ocorreu na Ala 2 (Base Aérea de Anápolis), contou com a presença da imprensa, da equipe de apoio e de pessoas dos órgãos que colaboraram para a missão. O público assistiu a um vídeo que resumiu a Operação: a preparação do Hotel, o dia a dia, os brasileiros agradecendo. Em uma das imagens, o suboficial Athayde da Silva Soares, que se voluntariou para a missão apesar de ter sofrido uma trombose poucos dias antes do início, emocionou-se.

“Foram quase 18 horas por dia junto com o pessoal, e a gente acaba se apegando. E pude sentir empatia por eles, porque quando eu saia da área de risco, as pessoas ficavam com uma certa cautela, situação que eles também enfrentavam. Eu consegui sentir o que eles passavam. Passamos a ser uma grande família”, relembrou.

Athayde é militar há 33 anos, integra o Grupamento de Apoio Logístico de Campanha (GALP) da Aeronáutica e esteve em diversas missões de cunho humanitário. Na solenidade, ele entregou uma lembrança a Lizia, mãe do menino Matheus. Mais uma vez, o militar não conseguiu conter as lágrimas.

O Comandante da Aeronáutica declarou que se sentiu honrado pela confiança do presidente da República, Jair Bolsonaro, em uma missão complexa como essa. “O sucesso e o êxito dessa missão foram graças ao esforço coletivo. Congratulo e agradeço a todos pelo trabalho realizado, pela excelência, pelo nível, para que pudéssemos chegar ao fim sem nenhum problema”, finalizou.

Último dia

O clima foi de descontração no último dia da estadia no Hotel de Trânsito da Ala 2. Durante a quarentena, eles foram servidos de seis refeições diárias e, no último dia, o jantar foi yakisoba com camarão. Pela tarde, a banda da Aeronáutica se apresentou no espaço de lazer.



Para o tenente brigadeiro do ar Marcelo Kanitz Damasceno, coordenador pela Força Aérea da missão de resgate, a Operação foi um sucesso. “Teve muitas pessoas e órgãos envolvidos, e posso dizer que o balanço é positivo. São 34 pessoas, desde crianças até os mais velhos, que saberão que, quando precisarem, o Brasil estará pronto para buscá-los, resgatá-los, apoiá-los”, assegurou.



Ele contou que, ao conversar com os brasileiros em quarentena, ouviu histórias de pessoas que buscavam crescimento em sua temporada na China e têm esperança de que essa fase passe e possam dar continuidade a seus projetos. “São jovens com histórias muito interessantes de vida. E vejo neles uma satisfação. Estavam do outro lado do mundo, 11 horas de fuso, dois aviões os acolhem, aqui recebem boa alimentação e apoio psicológico diário. Acredito que isso criou neles um sentimento de brasilidade”, disse.

Retrospectiva

Antes da solenidade, o ministro da Defesa se reuniu no auditório da Base Aérea com a equipe de apoio. Ele fez uma rápida retrospectiva da Operação, lembrou que as possíveis linhas de ação em relação ao resgate dos brasileiros e as possibilidades de lugares de quarentena foram apresentadas, em seguida foi feito o reconhecimento das bases aéreas e, dois dias depois, as aeronaves já estavam preparadas para ir à China. E complementou fazendo agradecimentos. “Primeiro ao presidente, pelo seu gesto de decidir rápido, segundo ao governador Ronaldo Caiado, ao prefeito de Anápolis, Roberto Naves, que, de imediato, se colocaram à disposição.”

A brasileira repatriada Reisirene Lial relatou como se sentiu em relação à atuação do governo forma com a Operação Regresso. “Nós nos sentimos amados, nós nos sentimos respeitados e, acima de tudo, muito bem cuidados.”