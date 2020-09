Série C: Jacuipense bate o Paysandu e cola no G-4 do grupo A

O Jacuipense foi até Belém, na noite desta quarta-feira (9), e conquistou três pontos importantes diante do Paysandu, pela quinta rodada do Grupo A da Série C. Na Curuzu, a equipe baiana venceu por 2 a 1, com gols de Danilo Rios e Thiaguinho, enquanto Uilliam descontou para o Papão.

Com o resultado, o Jacuipense chegou aos sete pontos, colou no G-4 e ainda tem um jogo a menos na competição. Já o time bicolor tem quatro pontos e ocupa a oitava posição.

O jogo

Na Curuzu foram os visitantes que largaram na frente. Aos 12, Dinei foi derrubado dentro da área. Com a bola na marca da cal, Danilo Rios bateu a penalidade com segurança para abrir o placar. A resposta do Papão veio em dose dupla. Na primeira tentativa, aos 17, Mateus Anderson fez bela jogada individual, bateu para o gol e viu Jordan salvar a equipe baiana. E no minuto seguinte, Diego Matos fez o levantamento, Nicolas cabeceou, mas novamente o goleiro do Leão fez a defesa. Aos 23, foi a vez do Jacuipense voltar ao ataque e novamente com Danilo Rios. O camisa 10 arriscou de fora da área e viu o arremate passar com perigo pelo gol adversário.

O duelo demorou a engrenar no segundo tempo. Buscando o empate, o Paysandu teve boa chance com Alex Maranhão, aos 25, mas Jordan pegou mais uma. Na sequência, o camisa 8 bicolor cobrou falta na área e Uilliam Barros fez o desvio certeiro para deixar tudo igual. Mas igualdade durou pouco. Em contra-ataque mortal, Levi partiu em velocidade pela esquerda, invadiu a área e tocou para a chegada de Thiaguinho. O atacante livre de marcação não desperdiçou e recolocou os baianos em vantagem: 2 a 1. Nos acréscimos, Wellington Reis teve uma última oportunidade para o time da casa, mas mandou para fora.