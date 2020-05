Séries para assistir durante o final de semana de quarentena

1- Ask / Love 101

Love 101 é uma série de drama adolescente turco . A sinopse oficial da Netflix diz o seguinte: “Na Turquia dos anos 90, adolescentes marginalizados unem forças para fazer uma professora querida se apaixonar e ter um motivo para ficar na cidade com eles. Tem a junção de quatro jovens problemáticos e uma aluna modelo que descobrem a amizade, o amor e a coragem de serem eles mesmos.

2- Outer banks

Outer Banks é uma série de televisão norte-americana de drama adolescente referente a uma caça ao tesouro, a série segue um grupo de adolescentes nos Outer Banks da Carolina do Norte, chamados “Pogues”

3- Expresso do Amanhã

Por mais que a nova série da Netflix tenha relação com o filme “Expresso do Amanhã”, ela não é um reboot. As duas adaptações são, na verdade, baseadas em um quadrinho francês chamado “O Perfuraneve”. Nessa nova adaptação, o universo distópico tem como protagonistas Jennifer Connelly e Daveed Diggs, e a trama se passa sete anos após o planeta ter experienciado o início de uma era glacial – e todos os sobreviventes vivem a bordo do mesmo trem.

4- Olhos que condenam

Olhos que condenam é uma minissérie estadunidense do gênero drama. A minissérie retrata o caso de cinco jovens que foram injustamente acusados de um estupro no Central Park

5- Little Fires Everywhere

Baseada no livro de mesmo nome, a nova série do Amazon Prime Video trás Reese Whiterspoon e Kerry Washington como protagonistas. Como Elena, Whiterspoon é mãe de uma família tradicional praticamente perfeita, e a chegada de Mia (Washington) e sua filha adolescente em sua casa desafia a estrutura conservadora e cheia de regras que construiu ao longo dos anos.