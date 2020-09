Serviços de manutenção interrompem abastecimento de água em sete bairros de Belém

Bairros do Sideral e partes da Cabanagem são afetados nesta segunda, 14. Na Pedreira, Telégrafo, Sacramenta e partes do Barreiro e Marco serviço dura até quarta, 16.

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) vai interromper o abastecimento de água nesta segunda-feira (14), os bairros Sideral e partes da Cabanagem e dos Conjuntos Benjamjn Sodré, Enéas Resque e Viver Independência, em Belém.

Os técnicos da companhia fazem a limpeza do sistema que atende a área. Os moradores devem ficar sem abastecimento entre 14h e 18h.

Novas interligações

Outros bairros de Belém também terão o abastecimento de água afetado devido a realização de novas interligações nas redes instaladas na área do 9° setor. As interligações são uma etapa da obra de substituição de rede antiga. De acordo com a Cosanpa, os bairros Pedreira, Telégrafo, Sacramenta e partes do Barreiro e Marco, também na capital paraense.

Além desta segunda-feira, o serviço vai interromper o fornecimento de água, na terça (15) e quarta-feira (16), no horário das 22h às 5h.