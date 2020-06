Serviços paraenses têm queda recorde em abril

O setor de serviços do Pará recuou 3,5% em abril, na comparação com março, ainda sob forte influência das medidas de distanciamento social para conter o contágio do novo coronavírus (Sars-CoV-2). Esse é o segundo recuo consecutivo e o mais intenso para o mês de abril da série histórica, iniciada em 2011. Os resultados da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgados nesta quarta-feira (17) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que, neste bimestre de retração, o setor acumula no Estado uma perda de 14,7%.

A queda provocada pela pandemia interrompe abruptamente a expectativa de recuperação do setor esboçada no Estado ao longo do ano passado e nos primeiros meses de 2020. No mesmo período do ano passado, por exemplo, o volume de serviços do Pará anotou a maior alta para o mês de abril desde que se iniciou essa pesquisa: 5,1%. Ainda para efeito de comparação, os três meses anteriores às medidas de isolamento social foram todos positivos, com alta acumulada neste período no Pará de 3,6%.

O desempenho negativo do setor no Pará no mês de abril de 2020 foi acompanhado por mais 25 das 27 unidades da federação. São Paulo (-11,6%) e Rio de Janeiro (-12,7%) sofreram as perdas mais importantes, pressionados, em grande medida, pelos segmentos de alojamento e alimentação. Outras perdas relevantes aconteceram em Minas Gerais (-11,0%), no Rio Grande do Sul (-15,2%), na Bahia (-21,0%) e no Paraná (-11,1%). No ranking nacional, o Pará teve a quinta menor retração.

Em contrapartida, o único impacto positivo em termos regionais veio do Mato Grosso (9,0%), cuja expansão é explicada não só pela baixa base de comparação, já que em março os serviços haviam recuado 12,6% nesse estado, mas também pelo bom desempenho do transporte ferroviário de cargas. Em todo o País, o volume de serviços caiu 11,7% frente a março. Este é o resultado negativo mais intenso desde o início da série histórica. Trata-se da terceira taxa negativa seguida, com acúmulo de perda de 18,7% neste período.

Por Thiago Vilarins