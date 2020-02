Servidor público é morto a tiros em Tucuruí

Os interessados em participar podem realizar a inscrição até o dia 10 de março exclusivamente pela internet.

As inscrições para participar do I Seminário Integrado de Neurociências do Baixo Amazonas (I SINBA) e a III Feira de Neurociências da Ufopa em Santarém, no oeste do Pará, estão abertas e os interessados em participar podem se inscrever até o dia 10 de março exclusivamente pela página do evento na internet. Os inscritos devem entregar 1 quilo de alimento não perecível no local do evento durante o credenciamento.

Os eventos serão realizados de 18 a 20 de março e serão promovidos pelo Grupo de Pesquisa Neurociências e Amazônia e ocorrerão na Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) e no Instituto Esperança de Ensino Superior (Iespes).

A programação integra a campanha global, que ocorre anualmente no mês de março, para aumentar a conscientização sobre o progresso e os benefícios da pesquisa sobre o cérebro. Também faz parte da Semana Nacional do Cérebro (SNC) realizada pela Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento (SBNeC).

Nos dias 18 e 19, ocorrerá o Seminário Integrado, que terá palestras, minicursos e exposição de trabalhos. Já o dia 20 será destinado à Feira de Neurociências. Haverá uma série de atividades lúdicas nos laboratórios da Ufopa par apresentar as neurociências ao público infanto-juvenil. Será aberta ao público em geral, com entrada franca.

Estudantes de graduação, pós-graduação e profissionais podem submeter trabalhos no formato pôster até o dia 5 de março. Em cada categoria, serão premiados os melhores trabalhos, com certificado especial. Os interessados podem obter mais informações no site do evento.