Servidores da Seap recebem equipamentos de proteção individual

Para garantir a segurança dos servidores do sistema penitenciário do Pará e da população prisional, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), em acordo com as medidas adotadas pelo governo do Estado para prevenção ao novo Coronavírus, iniciou nesta segunda-feira (23) a entrega de equipamentos de proteção individual (EPIs) aos servidores.

Máscaras, luvas, capotes (aventais) e toucas – estes dois últimos para servidores da área de saúde – foram entregues, primeiramente, na Central de Recaptura de Condenados (CRCO) e na Central de Triagem da Cremação (CTC), ambas em Belém, sendo seguidas pelas demais unidades da Região Metropolitana. A previsão é que ainda nesta terça-feira (24) a separação e entrega dos EPIs para as unidades do interior seja iniciada.

Para a proteção dos servidores penitenciários da Região Metropolitana serão entregues cerca de 6 mil luvas, 2 mil máscaras, mil toucas e mil capotes. A medida é mais uma das ações preventivas, com base no Protocolo de Atendimento ao novo Coronavírus, visando à manutenção do ambiente prisional livre de infecção pelo vírus, obedecendo às normas dos ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.

Trabalho essencial – O trabalho no sistema penitenciário é considerado essencial para a sociedade, portanto não pode ser suspenso, o que requer um cuidado maior com a saúde dos servidores. Segundo a diretora de Gestão de Pessoas da Seap, Jéssica Costa, além de promover o pleno cumprimento da Lei de Execução Penal, o servidor penitenciário zela pela segurança da unidade e integridade da pessoa privada de liberdade, capacitando-a e proporcionando condições para sua reintegração à sociedade.

“Diante do cenário atual, nossa maior preocupação é a saúde da pessoa privada de liberdade e de nossos servidores. Em virtude disso, estamos em uma grande campanha reforçando as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e levando materiais de higiene a todas as unidades penitenciárias”, informou.

Coleta – Nesta segunda-feira, foi solicitado ao Laboratório Central do Pará (Lacen) treinamento para que os próprios técnicos de saúde da Seap possam realizar a coleta de material para envio ao Lacen, em caso de possíveis suspeitas de Covid–19.

Segundo a coordenadora de Saúde Prisional, Kelly Ataíde, “os próprios servidores estarão treinados e aptos para fazer a coleta. Também já solicitamos material para que esta seja realizada e enviada ao Laboratório, caso seja necessário”.

Por Vanessa Van Rooijen (SEAP)