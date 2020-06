Servidores do Pará recebem salários de junho a partir do dia 26

O Governo do Pará iniciará o pagamento dos salários do funcionalismo público da administração direta e indireta, relativos ao mês de junho, a partir do próximo dia 26 (sexta-feira). Serão pagos primeiramente os inativos militares e pensionistas civis e militares, além dos inativos civis e as pensões especiais da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad). O pagamento será encerrado na terça-feira (30), com os servidores da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), da capital e do interior.

13º Salário

De forma inédita, o Governo antecipou o pagamento da metade do 13º salário dos servidores estaduais aposentados e pensionistas, que já será efetuado no mês de junho.

A ação visa amenizar os danos causados pela oscilação financeira devido à pandemia da Covid-19, e também, injetar recursos na economia. A decisão é resultado de um árduo trabalho realizado pela atual gestão, graças ao planejamento financeiro e organização das contas públicas.

“Buscamos sempre trabalhar em prol dos que precisam, e principalmente pelos servidores, tanto os que estão na ativa como os inativos. O momento requer essa atenção, por isso a antecipação da primeira parcela do 13º salário dos aposentados e pensionistas, que é fruto de um árduo trabalho por resultados, que permite mais essa garantia”, ressaltou a secretária de Estado de Planejamento e Administração, Hana Ghassan.

Confira o calendário de pagamento:

Dia 26 (sexta-feira) – Inativos militares e pensionistas civis; militares e inativos civis e pensões especiais/Seplad.

Dia 29 (segunda-feira) – Auditoria-Geral, Casa Civil, Casa Militar, Defensoria Pública, Gabinete da Vice-Governadoria, Procuradoria-Geral, Sedap, Sectet, Seplad, Sefa, Semas, Secult, Seel, Sedeme, Sejudh, Sedop, Sespa, Seaster, Setran, Secom, Setur, NGTM, NEPMV, NGPR e NAC, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, Segup, Seap, Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, Hospital Ophir Loyola, Fundação Hemopa, Fundação Santa Casa, Adepará, Arcon, Asipag, Codec, Ceasa, Cohab, CPC Renato Chaves, Detran, Emater, EGPA, Emater, FCG, FCP, Fasepa, Funtelpa, Fapespa, Imetropara, Iasep, Igeprev, IOE, Iterpa, Jucepa, Prodepa, Uepa, Ideflor-Bio, CPH e Fundação Parapaz.

Dia 30 (terça-feira) – Seduc (capital e interior).

Por: Luana Leite (SEPLAD)