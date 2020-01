Servidores do Pronto-socorro do Guamá participam de encontro sobre humanização

A expectativa pela entrega do novo Hospital de Pronto Socorro Municipal Humberto Maradei Pereira, no bairro do Guamá, foi compartilhada na manhã de quarta-feira, 15, por servidores, gestores e coordenações estadual e municipal de humanização, durante o “Segundo Encontro de Assistência Humanizada e de Qualidade às Urgências”, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), no auditório da faculdade Uninassau, no bairro do Umarizal. Cerca de 60 pessoas participaram da programação.



Amanda Moura, enfermeira, está atualmente no Hospital Municipal de Retaguarda D. Vicente Zico, faz parte da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e do Comitê de Humanização do Guamá, não esconde a expectativa pela nova estrutura, que ela já viu por fotos feitas pelos colegas e pelas redes sociais da Prefeitura de Belém. A enfermeira ressalta que o encontro foi uma grande oportunidade para reforçar os vínculos da equipe, que foi separada com o início das obras do HPSM.



“Uma parte da equipe foi para a Unidade Pronto Atendimento da Terra Firme e outra pro D. Zico. A importância desses dois encontros é reforçar que nós somos uma equipe só, que todos nós somos servidores do hospital Humberto Maradei Pereira e que podemos continuar o trabalho diferenciado que nós sempre fizemos, tanto que nosso pronto socorro, anos atrás, recebeu prêmios pela questão do atendimento humanizado, e que a política de humanização seja reforçada dentro do hospital”, destacou Amanda. Em relação à obra, a enfermeira disse que está muito feliz com o resultado.



Programação – A programação abordou humanização e, principalmente, o bem-estar do servidor. “Pensando já no processo de inauguração do Hospital Humberto Maradei Pereira, tivemos a decisão de gestão de cuidar do que temos de mais valioso, que são os nossos servidores. É o segundo encontro para falar sobre a Política de Humanização do SUS, que inclui o cuidado com o nosso servidor, para que ele possa estar preparado para receber todos os que procurarem a porta do pronto-socorro, considerando a classificação de risco e atendendo o que é perfil daquele hospital”, destaca Cláudia Matos, diretora do Departamento de Urgência e Emergência de Belém.



Cláudia reforça que estes encontros são oportunidades para que os servidores tenham seu momento de fala, e se encontrem com amorosidade e harmonia. No evento anterior, em dezembro do ano passado, foram abordados os assuntos sobre classificação de risco, regulação e fluxo de acesso.



Palestrantes – Acolhimento, ambiência, valorização do trabalhador são algumas questões que foram abordadas pelos palestrantes Viviany Cardoso e Guilherme Martins, ambos da coordenação da Política Estadual de Humanização da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). “Precisamos efetivar os Grupos de Trabalho e Comitês de Humanização, que serão os locais permanentes para que possam verbalizar sobre os processos de trabalho. Isso reflete totalmente no paciente, porque haverá profissionais mais organizados, valorizados, com trabalho mais efetivo, eficiente e com bom atendimento”, explica Viviany Cardoso.



O segundo encontro aprofundou mais a política de humanização e ampliou a conversa com os servidores. De acordo com Karen Tavares, coordenadora da Política de Humanização de Belém, os profissionais devem se ver como membros do SUS em todo o processo. “Eles gostam de ser servidores do hospital do Guamá. Muitos são efetivos e já trabalham juntos há muito tempo. Agora, estão na expectativa de voltar a atender lá. A humanização é entender que nós, servidores, gestores e usuários somos todos protagonistas do SUS. Não adianta esperar uma gestão superior. Todas as pessoas são importantes nesse processo. É discutindo, conversando, que caminhamos para a integralidade e valorização de cada pessoa como parte da resolutividade da atenção à saúde”, garantiu Karen.



Com a proximidade da inauguração do HPSM do Guamá, a Sesma reativou a Comissão de Humanização do Hospital e está implantando a Câmara Técnica de Humanização das Urgências, espaço para discutir a política de forma mais ampliada.