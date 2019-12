Servidores estaduais do Pará recebem salário de dezembro antes do Natal

Em iniciativa inédita, o Governo do Pará antecipou este ano o pagamento do salário dos servidores públicos referente ao mês de dezembro, que será efetuado a partir desta quarta-feira (18) até a próxima sexta-feira (20). A medida foi tomada, principalmente, em respeito ao trabalho diário desenvolvido pelos servidores públicos, para atender demandas da sociedade.Os servidores estaduais do Pará já receberam o 13º e estarão com o salário de dezembro na conta antes do Natal.

Segundo a titular da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração, Hana Ghassan, movimentar a economia do Estado próximo às festas de fim de ano beneficia, de maneira excepcional, os servidores e seus familiares. “Inegavelmente, o salário movimenta a economia em diversos setores, pois é um recurso de suma importância, aguardado todos os meses pelos servidores. Essa antecipação alivia o orçamento, além de ajudar a manter o planejamento de cada servidor, principalmente próximo às festas de fim de ano. O pagamento antecipado reforça o compromisso do governo com o equilíbrio das contas públicas e o respeito ao funcionalismo público”, ressaltou Hana Ghassan.A secretária Hana Ghassan ressaltou a importância da antecipação do salário para movimentar a economiaFoto: Maycon Nunes / Arquivo Ag. Pará

Principais beneficiados pela iniciativa, os servidores estaduais apoiam essa postura do governo do Estado. “O adiantamento do salário deste mês foi uma boa surpresa, pelo fato de que, dessa forma, bem antes do Natal, poderei me programar. Essa foi uma ótima ação do governo, que assim demonstra respeito por todos nós”, afirmou o servidor Alex Silveira.

Antecipação do 13° – Este ano, o Executivo também antecipou o 13° salário dos servidores, em duas parcelas. A primeira foi paga já em outubro, antes do Círio de Nazaré (um dos maiores eventos religiosos e culturais do Pará), e a segunda parcela foi depositada já na segunda semana de dezembro.

O Estado do Pará foi o primeiro a pagar o 13º salário do funcionalismo público. Isso só foi possível devido ao equilíbrio das contas públicas alcançado pelo governo, originada no Decreto Estadual nº 01/2019, que determinou medidas de reestruturação e ajuste fiscal, como a contenção de gastos e despesas e corte de 20% no número de servidores temporários.

Cronograma de pagamento dos salários do mês de dezembro:

Dia 18/12 (quarta-feira): Inativos civis e militares, pensionistas civis e militares e pensionistas especiais da Sead;

Dia 19/12 (quinta-feira): Auditoria-Geral, Casa Civil, Casa Militar, Defensoria Pública, Gabinete da Vice-governadoria, Procuradoria-Geral, Sedap, Sectet, Sefa,Seplad,Semas, Secult, Seel, Sedeme, Sejudh, Sedop, Sespa, Seaster, Setran, Secom, Setur, NGTM, NEPMV, NGPR, NAC, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, Segup, Hospital de Clínicas, Hospital Ophir Loyola, Fundação Hemopa, Seap (ex-Susipe) e Fundação Santa Casa.

Dia 20/12 (sexta-feira): Adepará, Arcon, Asipag, Codec, Ceasa, Cohab, CPC Renato Chaves, Detran, EGPA, Emater, FCG, FCP, Fasepa, Funtelpa, Fapespa, Imetropará, Iasep, Igeprev, IOE, Iterpa, Jucepa, Prodepa, Uepa, Ideflor-bio, CPH, Fundação Parápaz e Seduc (capital e interior).