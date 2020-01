Sesan reforça limpeza de canais com equipes trabalhando dia e noite

Uma das principais vias de Belém está de cara nova. A rodovia Transcoqueiro, no perímetro entre a avenida Augusto Montenegro e a rua Haroldo Veloso, no bairro do Una, recebeu um novo revestimento asfáltico nos 1.220 metros de extensão da pista. O trabalho atendeu todo o trecho da via pertencente ao município de Belém, garantindo segurança aos condutores de veículos e mais qualidade de vida aos moradores da área.

Desenvolvida pela Prefeitura de Belém, por meio a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), a obra faz parte do programa de revitalização da malha viária do município que vem atendendo várias ruas da cidade com serviço de drenagem e pavimentação. “Foi uma obra muito bem vinda, pois esta via estava intrafegável por conta dos inúmeros buracos causados pelo intenso tráfego de veículos pesados. Ganhamos asfalto novo e o mais importante, uma sinalização adequada que vai garantir mais segurança no transito da área”, comentou a autônoma Jéssica Soares, de 26 anos, que reside na via há 12 anos.

Para a comerciante Rosimeire Gonçalves, de 52 anos, a conclusão da obra garantiu o aumento nas vendas em seu estabelecimento comercial. “Com a pavimentação o local ficou mais bonito e de fácil acesso e isso foi positivo para as minhas vendas. O movimento melhorou bastante”, comemorou a comerciante, que recorda das dificuldades enfrentadas no local antes da chegada da obra. “Este asfalto novo foi uma grande surpresa, pois a situação na rua se complicava cada vez mais por conta do grande tráfego de veículos pelo local. Não imaginávamos ganhar uma obra dessa grandiosidade que beneficiou toda a extensão da pista pertencente ao município de Belém”, destacou.

Satisfação – A aprovação da obra é comprovada na satisfação de quem reside no local há mais de 30 anos, como o morador Esmeraldo Ferreira de Souza, de 62 anos, que possui uma venda de frutas na porta da casa onde mora. “Minhas vendas já eram boas, mas é claro que a chegada da pavimentação ajudou bastante e o cenário melhorou”, garantiu o morador, enquanto arrumava a barraca de frutas.

Revitalização – O programa de asfaltamento a Prefeitura de Belém garantiu melhorias em saneamento em diversas áreas da cidade, incluindo as vias localizadas nos distritos do município. “É um compromisso que esta gestão assumiu com o objetivo de garantir saneamento básico não somente para as vias centrais, mas também para as ruas mais distantes que necessitam de atenção”, ressaltou o titular da Sesan, Claudio Mercês. “Estamos com serviços em andamento em vários canteiros de obras e o objetivo é atender novas vias com ações de drenagem e pavimentação”, garantiu o secretário.

Por: Noely Lima