Sesma amplia postos de vacinação contra sarampo e gripe

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) disponibilizará nesta semana mais quatro postos de vacinação contra a gripe e o sarampo, sendo um em formato de drive thru. O horário de atendimento é de 9h às 14h.

Os novos postos estão instalados no Centro universitário Fibra, situado na av. Gentil Bittencourt, 1144; no Estádio Leonidas Sodré de Castro (Curuzu), situado na av. Almirante Barroso, 654; na loja Di Casa da av. Almirante Barroso, 5386; e o Drive thru na Aldeia Amazônica, na av. Pedro Miranda, na Pedreira.

Os postos funcionarão por tempo limitado. Os situados no Centro Universitário da Fibra, no Estádio Leonidas Sodré e na Aldeia Amazônica atuarão todos os dias até o final do mês de junho, excetuando o próximo domingo. Já o presente na Di Casa funcionará até a próxima sexta-feira e, depois, nos dias 29 e 30 de junho.

Devem ser vacinadas contra o sarampo pessoas de 20 a 49 anos, independentemente de já terem recebido doses anteriores da vacina. Já contra a gripe, embora a vacina esteja disponível para todos os grupos prioritários, a meta nesta reta final é imunizar os grupos com baixa procura: gestantes, crianças de seis meses a seis anos de idade, mulheres no pós-parto, professores e pessoas de 55 a 59 anos.

Ao procurar o serviço de vacinação, é obrigatório o uso de máscaras, também sendo fundamental o respeito às medidas de distanciamento entre pessoas e a higienização das mãos. No sistema de drive thru, a vacinação será ministrada exclusivamente dentro dos veículos.