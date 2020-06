Sesma realiza capacitação de autoteste em alusão ao dia da descoberta da Aids

A descoberta do vírus da Aids está completando 39 anos nesta sexta-feira, 5. Nesta data, em 1981, o Centro de Controle de Doenças de Atlanta, nos Estados Unidos, descobriu em cinco jovens uma nova e rara doença, que recebeu o nome de Aids no ano seguinte. Em Belém, o primeiro caso registrado foi em 1985. Desde então, muito se avançou no tratamento que, se feito corretamente, permite que a pessoa desfrute de uma vida saudável.

Em alusão à data, a Coordenação da Referência Técnica em IST/Aids e Hepatites Virais, da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), órgão da Prefeitura de Belém, realizou hoje, capacitação de testagem rápida aos profissionais da área de saúde. A ação foi no auditório da Sesma, com duas turmas pela manhã e tarde, ministrada pela enfermeira Ilvania Pimenta. Ao todo, foram capacitados mais de dez profissionais das áreas da odontologia, enfermagem e medicina, das Estratégias Saúde da Família (ESF) e das Unidades Municipais de Saúde (UMS) do distrito administrativo da Sacramenta e da Ilha do Combu. Os participantes contaram com material didático e ainda receberão certificado.

A programação segue até o final de junho com profissionais de outras unidades de saúde.

Segundo a enfermeira Ilvania, a capacitação, além de atualizar o profissional da saúde, influencia diretamente no aumento do número de pessoas testadas e no diagnóstico precoce, caso o resultado seja positivo. “É importante capacitar do técnico em enfermagem até o médico, assim nós teremos agilidade no atendimento, no momento em que o paciente chegar até a unidade em busca desse serviço, conseguindo garantir qualidade no serviço prestado a comunidade”, disse.

Ações – A Prefeitura de Belém, por meio da Sesma, realizou ao longo da gestão, avanços significativos no município. As ações desenvolvidas tiveram por objetivo capacitar os profissionais da saúde, conscientizar e prevenir a população belenense para as questões das doenças sexualmente transmissíveis.

Para o coordenador da Referência Técnica em IST/Aids e hepatites virais, Reginaldo Junior, as inúmeras ações de saúde foram de extrema importância para a população belenense. “Nós descentralizamos os testes rápidos para as unidades de saúde, isso é uma garantia de acesso ao diagnóstico precoce. Também aumentamos os nossos insumos de prevenção, que são a camisinhas e o gel lubrificante, estimulando a prevenção combinada”, disse.

Dentre os avanços ainda estão a ampliação dos serviços do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), as Profilaxias Pré e Pós-Exposição ao HIV, a distribuição de autotestes para HIV e ações de promoção à saúde com realização de exames, serviços e prevenção com o Corujão da Saúde e o Rolê da Prevenção.