Sespa lança programa Obesidade Zero para pacientes que necessitam de bariátrica

Para atender de forma ágil e efetiva os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) que necessitam de cirurgia bariátrica para tratamento da obesidade, o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), lançou uma iniciativa inédita: o programa Obesidade Zero.

A modalidade Zero é a primeira dentre as ações do Governo que têm como objetivo acabar com as esperas por atendimento em saúde do Estado, denominado Projeto Fila Zero. A iniciativa surgiu a partir da identificação dos principais gargalos da população paraense em relação ao acesso à cirurgias e internações e alcançará diversas modalidades.

“As cirurgias bariátricas são um gargalo em praticamente todos os estados brasileiros, chegam a custar na rede privada cerca 30 mil reais e nós estamos ofertando ao povo paraense 480 cirurgias bariátricas por ano, ou seja, 40 cirurgias por mês. Além disso, ofereceremos todo o tratamento multidisciplinar desde psicólogo, pneumologista, gastroenterologista, entre outros profissionais, e também disponibilizaremos as cirurgias plásticas reparadoras no pós-bariátrica. Pacientes de todo o Estado poderão ser direcionados para a capital onde irão realizar as cirurgias de forma gratuita e segura”, explicou o secretário adjunto de Saúde, Sirpriano Ferraz.

O público-alvo do programa Obesidade Zero são os pacientes obesos, com ou sem outros problemas de saúde, que precisam de avaliação médica para saber se há indicação para realização do procedimento. As cirurgias serão realizadas nos Hospitais Jean Bitar e Galileu.

Acesso – O primeiro passo para o paciente ser atendido é acessar, pelo site da Sespa, o hotsite do programa, onde poderá tirar suas dúvidas sobre o procedimento e também fazer uma autoavaliação, por meio do cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC) e também respondendo algumas perguntas, que informarão ao paciente, naquele mesmo momento, se ele possui ou não indicação para fazer cirurgia bariátrica.

Caso haja, o paciente marcará seu atendimento pelo próprio site e receberá a confirmação do Hospital informando o dia e horário que deverá comparecer à consulta. De forma rápida e prática, o paciente terá acesso a sua avaliação médica. No site, o usuário também tem acesso ao Guia Cirurgia Bariátrica.

“Tornar o acesso mais fácil para o usuário, essa é a ideia. Queremos que todos os pacientes que precisem do procedimento possam ser atendidos com rapidez e qualidade. Dessa forma, vamos ajudar muitas pessoas que esperam para fazer a cirurgia bariátrica e que desejam ter uma melhor qualidade de vida”, afirmou a diretora técnica da Sespa, Maitê Gadelha.

Por Laís Menezes (SESPA)