Sespa nega aumento de casos de covid-19 em crianças

Órgão esclarece que redução no número de leitos disponíveis e consequente aumento da taxa de ocupação se deu devido à retomada dos perfis e especialidades de hospitais regionais

A partir de uma postagem do Sindicato dos Médicos do Pará (Sindmepa) informando que já ocorreu falta de leitos para atendimento de crianças com a covid-19 no Estado, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) negou, nesta quarta-feira (26), aumento de infecção entre esse tipo de pacientes no Pará.

De acordo com Nota expedida pela Sespa, “nesta quarta-feira (26), a taxa de ocupação de leitos é de 37,50% para os leitos clínicos pediátricos e de 37,7% da UTI pediátrica”.

“A Sespa ressalta que não houve aumento na média de crianças infectadas por covid-19 no Pará. Nesta quarta-feira (26), o levantamento epidemiológico registrou uma redução de 95% da média móvel quando comparada com 14 dias atrás, ou seja, a média de pessoas contaminadas entre 0 a 12 anos no dia 12/08 era de 40 novos casos por dia, enquanto que no dia 26/08 foram computados 2 novos casos por dia”.

Na mesma Nota, a Sespa esclarece que “a redução no número de leitos disponíveis e, consequentemente, o aumento da taxa de ocupação, se deu devido à retomada dos perfis e especialidades de hospitais regionais, que durante o pico da pandemia estavam atendendo exclusivamente Covid”.

Médicos

O Sindicato dos Médicos do Pará (Sindmepa) divulgou que na sexta-feira (21) passada não havia leitos clínicos pediátricos disponíveis para pacientes de covid-19 no Pará, de acordo com informações do Monitoramento da Covid-19 no Para, do Governo do Estado.

O sindicato destacou que o quadro de leitos clínicos pediátricos já estava no dia 19 com 89,29% de ocupação e chegou a 100% na sexta (21). A ocupação de UTIs pediátricas elevou-se de 64% para 82,86% no final de semana, como chegou a ser divulgado pela entidade.

No site do Sindmepa nesta quarta-feira (26), foram divulgados prints do portal de monitoramento da covid-19 no Pará, do Governo do Estado, para ratificar as informações repassadas pela entidade sobre a alta demanda de atendimento para crianças com a doença na semana passada. O sindicato informou que de acordo com boletim do Governo de terça-feira (25), houve 100% de ocupação dos leitos de UTI neonatal nesse dia. Já no boletim desta quarta-feira (26), a ocupação caiu para 66.67% (1 disponível de total de 3 leitos).

Sobre esse aspecto, a Sespa comunicou: “A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informa que o Estado possui uma maior retaguarda de leitos de UTI neonatal que só serão destinados a covid-19 em caso de necessidade”.

Em Belém e em outros municípios paraenses, pais procuram estar atentos ao cenário de casos e óbitos provocados pelo novo coronavírus, para debaterem um eventual retorno dos filhos, em idades variadas, às aulas presenciais nas escolas ainda neste segundo semestre ou em 2021. Técnicos do Governo do Estado e da Prefeitura de Belém e instituições de pesquisa monitoram as ocorrências para subsidiar gestores públicos nas decisões sobre a retomada de aulas presenciais na rede pública